Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yerli üreticiyi desteklemek ve kırsal kalkınmayı artırmak için üreticilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Arıcılıkla ilgilenen vatandaşların; geleneksel yöntemlerin dışına çıkıp modern üretimle kaliteli bala erişim sağlaması ve arıcılıkla ilgili birçok konuda bilgi sahibi olması için Kışlatmadan İlkbahara Arıcılıkta Koloni Yönetimi Eğitimi verildi.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Gölbaşı Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen eğitime; Mamak, Balâ, Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde arıcılık yapan üreticiler katıldı.

ARI SAĞLIĞINDAN ÜRETİME KADAR MERAK EDİLEN SORULAR YANITLANDI

Eğitim kapsamında; kışlatma sürecinde dikkat edilmesi gereken detaylarla birlikte erken ilkbahar döneminden üretim sezonuna kadar; arı yetiştiriciliği, arı sağlığı ve arı ürünleri üretimi Ziraat Mühendisi Suat Musabeşeoğlu tarafından anlatıldı. Aynı zamanda ABB bünyesinde kurulan Arıcılık Araştırma Üretim ve Eğitim Merkezi faaliyetleri anlatılarak, yapılan teknik arıcılık uygulamaları konusunda da bilgi verildi.

Üreticiler hem bilgilendi hem de sorularına cevap buldu. Eğitim sonunda ise vatandaşlara, Büyükşehir'in çıkardığı, akademisyenler tarafından titizlikle hazırlanan Başkent Arıcılık Dergisi dağıtıldı.

'KIRSALDA ÜRETİMİN AKSAMADAN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ'

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal, yerli üreticinin desteklenmesinin ve üretimin sürdürülebilir olmasının önemine değinerek şunları söyledi:

'Ankara'mızın genelinde yaklaşık 928 kırsal mahallemiz var. Bu mahallelerde üretime devam edebilmesi için çiftçilerimizin eksiliklerinin giderilmesi için birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Kırsalda üretimin aksamadan devam etmesini istiyoruz. Kış aylarında da sonbahar aylarında da zamanımızı daha iyi değerlendirmek için eğitimler düzenliyoruz. Bugün burada kışlatma eğitimi dediğimiz arıcılıkta çok önemli olan kayıpların en fazla yaşandığı dönemdeki eğitimde size bildiğiniz şeyleri hatırlatmak, atladığınız şeyleri tekrar anlatmak için bu eğitimi gerçekleştiriyoruz.'

ABB Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürü Hasan Hüseyin Karakuş ise arıcılığın günümüzdeki önemini belirterek, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak tarım ve hayvancılığı geliştirmek adına destekleme projeleri gerçekleştiriyoruz ve bununla birlikte eğitim faaliyetleri düzenliyoruz. Bugünde arıcılık eğitimi için burada toplanmış bulunuyoruz. Üretimi devam ettirdiğiniz için teşekkür ediyorum, lütfen üretimden vazgeçmeyelim, bizim ülkemizin kurtuluşu tarım ve hayvancılıktadır' dedi.