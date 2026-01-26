Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Caz Pazarı Konserleri' kapsamında sahne alan Evrencan Gündüz ve Uzaylılar, blues, rock ve cazın iç içe geçtiği repertuvarlarıyla müzikseverlerden büyük beğeni topladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen 'Caz Pazarı' konserleri, caz müziğinin keyifli melodilerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Projenin son konuğu, Evrencan Gündüz ve Uzaylılar oldu.

Geniş repertuvarı ve sahnedeki enerjisiyle dinleyenlere keyifli bir akşam yaşatan grup, kendine has yorumları ve güçlü sahne performansıyla dikkat çekti.

Konser boyunca izleyiciler alkışlarıyla sanatçılara eşlik ederken, salonda coşkulu anlar yaşandı.

Programın sonunda Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, başarılı performanslarından dolayı Evrencan Gündüz'e çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti.