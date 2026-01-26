Antalya Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından sarı kod uyarısının ardından teyakkuz haline geçerek sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya genelinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan olumsuzluklara müdahale eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde vatandaşların güvenliği ve yaşamın normal seyrine dönmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Sarı kod uyarısı verilen Antalya'da aşırı yağışlar etkisini sürdürürken, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de yoğun mesaisi sürüyor. Su baskınlarına karşı başta ASAT ekipleri olmak üzere belediyenin ilgili tüm birimleri sahada yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

Ekipler vatandaşın mağduriyetini gidermek için özveriyle çalışmalarını yürütüyor. Metrekareye 200 mm yağışın düştüğü Antalya'da aşırı yağışlar nedeniyle şehir genelinde boşalan tüm dolgu alanları dolduruldu.

Özellikle Güzeloba Mahallesi Kültür Kent Sitesi bölgesinde yaşanan su baskınlarının ardından su tahliye çalışması başlatan, ASAT Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Bakım Onarım ve İşletme Şube Müdürlüğü personeli yaklaşık 40 saat süren aralıksız çalışmanın ardından bölgede normalleşme sağlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Alanya Dimalacami Mahallesi grup yolunda da heyelan nedeniyle çökme yaşanan yolda çalışma yaptı. Dolgu çalışması yapılan yol yeniden güvenli hale getirildi.

Yağışlar etkisini sürdürürken Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de teyakkuzu sürüyor.