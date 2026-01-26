Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ara tatili çocuklar ve aileler için hem eğlenceli hem de öğretici hale getiriyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ara tatil atölyeleri Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) devam ediyor.

ÇOCUKLAR ANNELERİYLE BİRLİKTE MUTFAĞA GİRDİ

Çocuk Atölyeleri, Ebeveyn-Çocuk Atölyeleri ve Ebeveyn Atölyeleri başlıkları altında düzenlenen programlar, tatil boyunca katılımcılara verimli ve keyifli bir süreç sunuyor. Atölyelerin ilk etkinliği olan 'Minik Şefler Pizza' programında çocuklar anneleriyle birlikte mutfağa girdi.

MİNİK ŞEFLER PİZZA YAPTI

Minik şefler, pizzalarının hamurundan malzemesine kadar her aşamasını kendi elleriyle hazırladı. Eğlenerek öğrenen çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Uygulamalı çalışmalar sayesinde çocuklar hem yeni bilgiler edindi hem de ilgi ve yeteneklerini keşfetme fırsatı buldu.

Çocukların özgüven, iletişim ve sosyal becerilerinin gelişimine katkı sağlayan Sömestr Atölyeleri önümüzdeki günlerde de farklı ve zengin içeriklerle devam edecek.