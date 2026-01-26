Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sağlıksız koşullarda devraldığı ve büyük bir bakım onarım çalışmasından sonra hizmete açtığı BelPA Buz Pateni Tesisi yarıyıl tatilinde vatandaşların uğrak noktası oldu.

ANKARA (İGFA) - Başkent'in simgesi hâline gelen BelPA Buz Pateni Tesisi yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Halk seansları, merkezi konumu ve erişilebilir hâliyle her yaş grubuna hitap eden tesis, hafta içi ve hafta sonu 40'ar dakikalık seanslarla vatandaşları buzla buluşturuyor.

Tesisten gazi ve şehit yakınları ücretsiz, milli sporcular, engelli bireyler ve antrenörler yüzde 50 indirimli olarak yararlanıyor. Haftanın 7 günü hizmet verdiklerini belirten BelPA Buz Pateni İdarecisi Sevilay Kaplan şöyle konuştu:

'Şuanda tesisimizde oldukça yoğun bir dönem yaşıyoruz. Özellikle 15 tatilin etkisiyle hem çocuklarımız hem ailelerimiz tarafından BelPA Buz Pateni tesisimize çok yoğun bir ilgi var. Bu yoğunluk tesisin vatandaşlar tarafından ne kadar benimsendiğini gösteriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak BelPa Buz Pateni Tesisini yeniden aktif hâle getirirken amacımız sadece bir spor alanı oluşturmak değil, aynı zamanda her yaştan vatandaşımızın güvenle ve keyifle vakit geçirebileceği sosyal bir yaşam alanı oluşturmaktı. Bugün geldiğimiz noktada bu hedefin karşılık bulduğunu görmek bizim için son derece kıymetli. Belediyemizin spora ve sosyal alanlara verdiği önem doğrultusunda BelPA Buz Pateni Tesisi, Ankara'ya değer katmaya devam edecek.'