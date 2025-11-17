Balıkesir Altınova'da, yemyeşil çam ağaçlarının altında konumlandırılan ve aynı anda 150 kişinin yararlanabileceği şekilde tasarlanan Altınova Mesire Alanı hizmete açıldı.

BALIKESİR (İGFA) - Toplam 20 mangal ünitesi, ücretsiz otoparkı ve gece ışıklandırmasıyla bölgeye modern bir nefes katan alan, kısa sürede Altınovalı ailelerin yeni buluşma noktası oldu.

Yaklaşık üç dönümlük bir alana yayılan mesire alanı, açıldığı ilk andan itibaren yoğun ilgi görüyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen aileler ve gençler için güvenli, temiz ve düzenli bir sosyal alan sunan proje, bölgenin sosyal yaşamına renk kattı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova'da yaşayan vatandaşların taleplerini dikkate alarak çalışmayı hızla tamamladıklarını belirtti. Başkan Ergin, 'Hemşehrilerimizin uzun süredir beklediği mesire alanını, onların istekleri doğrultusunda planladık ve hayata geçirdik. Altınova'ya değer katan bu yatırımı halkımızın kullanımına sunmaktan mutluluk duyuyoruz' dedi.