Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Evim Dünyalara Bedel' projesi ile 2025 yılı içerisinde engelli ve bakıma muhtaç bireylerin ikamet ettiği toplamda 852 hanede 2 bin 795 kez bakım, onarım, temizlik yapıldı, kişisel ihtiyaçlar karşılandı.

GAZİANTEP (İGFA) - Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Engelli ve Yaşlı Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren projede Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde yapılan sosyal incelemeler sonucunda 2025 yılında toplamda 852 haneye 2 bin 795 kez hizmet sundu.

Projeden 65 yaş ve üzeri olup yalnız yaşayan, 65 yaş altında olmakla birlikte yüzde 70 ve üzeri engelli olan, bakıma muhtaç, sosyoekonomik durumu yetersiz, herhangi bir kurumdan evde bakım hizmeti almayan, tıbbi bakım ihtiyacı bulunmayan, dar gelirli ve sosyal güvencesi olmayan, kendi kendine yetemeyen ve günlük yaşam gereksinimlerini tek başına karşılayamayan vatandaşlar faydalanabiliyor.

Yıl içerisinde ise yüzlerce haneye ev temizliği, kişisel bakım ve boya - badana ve tadilatı hizmeti sunuldu.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SUNULAN HİZMETLER

Proje kapsamında yalnızca kişisel bakım değil ev temizliği hizmeti, kişisel bakım hizmeti, boya-badana hizmeti, tadilat, bakım ve onarım hizmeti, ev kazalarını önleyici malzeme temini ve kurulumu hizmeti sunuyor.

Evim Dünyalara Bedel projesi kimsesiz, bakıma muhtaç, sosyoekonomik durumu yetersiz olan, hizmet koşullarını taşıyan 65 yaş ve üzeri yaşlılar ile engelli vatandaşlara yönelik olarak yapılıyor.