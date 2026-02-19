Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) eğitim gören özel gereksinimli bireyler, Ramazan ayını rengarenk geçen, yüzlerde tebessüm oluşturan bir 'hoş geldin' programıyla karşıladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SGM'de özel gereksinimli çocuklarla rengarenk bir 'Ramazan'a Hoş Geldin' etkinliği düzenledi.

Özel gereksinimli bireylerin hazırladığı sürprizler ve geleneksel gösterilerle renklenen etkinlikte, Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhu hep birlikte yaşandı.

DAVUL SESLERİYLE 'HOŞ GELDİN RAMAZAN'

Engelsiz Hobi Atölyelerinde gerçekleştirilen programda öğretmenler tarafından hazırlanan Ramazan süslemeleri alana renk kattı. Davul çalan özel gereksinimli bireyler ise 'Hoş geldin Ramazan' diyerek programa renkli bir başlangıç yaptı.

İKRAMLAR VE GELENEKSEL GÖSTERİLERLE KEYİFLİ ANLAR

Etkinliğin devamında özel gereksinimli bireyler, Sosyal Gelişim Merkezi çalışanlarına ve ziyaretçilere hurma, Ramazan şerbeti ve kurabiye ikram ederek hayırlı Ramazanlar diledi.

Seçkin Bayramoğlu'nun meddah gösterisi ve Hacivat-Karagöz canlandırmasıyla renklenen programda katılımcılar keyifli anlar yaşarken, Engelsiz Hobi Atölyelerinde Ramazan'ın manevi atmosferi coşkuyla yaşandı.