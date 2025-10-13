Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 6. Rumkale Su Sporları Festivali'nde Dragon Bot, Açık Su Yüzme ve Sutopu yarışlarında dereceye giren sporcular belli oldu.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve yaklaşık 1000 sporcunun katıldığı Uluslararası 6. Rumkale Su Sporları Festivali, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Dragon Bot, Açık Su Yüzme ve Sutopu branşlarında gerçekleştirilen yarışlarda sporcuların azmi ve performansı, izleyicilerden büyük alkış aldı.

12 Ekim'de yapılan yarışmalar sonunda dereceye giren takımlar ve sporcular açıklandı.

SUTOPU YARIŞMASINDA ŞAMPİYON GAZİANTEP GSK

U18 kategorisinde düzenlenen Sutopu Yarışması'nda Gaziantep Gençlik ve Spor Kulübü birinci olurken, Şehitkamil Bahçelievler Yıldız Spor Kulübü ikinci, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü ise üçüncü sırada yer aldı.

AÇIK SU YÜZME YARIŞINDA BİRİNCİ AYDIN EGE OĞUZ

Rumkale Açık Su Yüzme Yarışı genel kategorisinde 43 numaralı sporcu Aydın Ege Oğuz, 11 dakika 8 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. 8 numaralı İlknur Doğan 11 dakika 39 saniyelik performansıyla ikinci olurken, 27 numaralı Yaren Kurt 11 dakika 48 saniyede parkuru tamamlayarak üçüncü sıraya yerleşti.

DRAGON BOT'TA FINTABLES ZİRVEDE

Festivalin en çok ilgi gören branşlarından Dragon Bot yarışında ise Fintables birinci olurken, Haliç Su Sporları ikinci, Samsun Büyükşehir Belediyesi üçüncü oldu.