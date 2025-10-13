Antalya'nın Alanya ilçesinde 11-12 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlenen Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Kerem Batur Genç iki kategoride de Türkiye Şampiyonu oldu.

MUĞLA (İGFA) - Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Antalya'nın Alanya ilçesinde tamamlandı. Seçmelere Biathle kategorisinde 331, Triathle kategorisinde ise 295 olmak üzere toplamda 626 sporcu kaldı.

11-12 Ekim tarihlerinde Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Kerem Batur Genç iki kategoride de Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Büyükşehir sporcusu Kerem Batur Genç 5 Kasım 2025 tarihinde Antalya'da yapılacak olan Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı giyerek Türkiye'yi temsil edecek.

BİATHLE-TRİATHLE NEDİR?

Biathle, koşu ve yüzme etaplarından oluşan iki aşamalı bir dayanıklılık sporudur. Triathle ise atış (lazer silah), koşu ve yüzme disiplinlerini birleştiren üçlü bir yarış formatıdır. Her iki branş da modern pentatlonun alt kategorileri arasında yer alır ve genç sporcuların dayanıklılık, hız ve koordinasyon becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sporun disiplini ile yetişen nesillere yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi ve Milli takım seçmelerinde büyük başarıya imza atan Kerem Batur Genç'e teşekkür etti.

Başkan Aras 'Milli takım seçmelerinde iki günde iki Türkiye Şampiyonluğu kazanan sporcumuz Kerem Batur Genç'i ve antrenörü Can Küçükbilgili'yi yürekten kutluyorum. Kasım ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda da Milli formamızı terletecek Kerem Batur'un büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum. Bu başarıların ardında büyük bir emek, disiplin ve inanç var. Bizler sporun disiplini ile yetişen fikri, vicdanı, irfan hür nesiller için spora ve gençliğe yatırım yapmaya devam edeceğiz.' dedi.