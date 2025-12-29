AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba liderliğindeki heyet, Ankara'da düzenlenen 176. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmede Edirne'nin öncelikleri, devam eden projeler ve yeni talepler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrudan iletildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen, 176. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından, İl Başkanı Belgin İba ve AK Parti Edirne Teşkilatı, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi.

ŞEHRİN ÖNCELİKLERİ VE TALEPLERİ MASADA

İl Başkanı Belgin İba'ya; İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilkurt, Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, ve Edirne Belediye Meclis Üyesi Sibel Yıldırım'ın eşlik ettiği görüşmede; şehrin mevcut durumu, devam eden projeler ve yeni talepler bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarıldı. Oldukça verimli geçen buluşmada, Edirne'nin beklentileri üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

İPSALA'DAN SELAM VE ÖZEL TAKDİM

Ziyaret kapsamında İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, ilçedeki vatandaşların selamlarını ileterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir hediye takdim etti. Edirne'ye olan sevgisini ve yakın ilgisini her fırsatta hissettiren ve dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tüm hemşehrilerine en kalbi selamlarını gönderdi.

İBA: 'CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM'

Görüşme sonrası açıklama yapan İl Başkanı Belgin İba, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla yürüdüklerini belirterek, 'Şehrimize gösterdiği özel ihtimam ve her daim güçlü destekleriyle yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden şükranlarımı sunuyorum. Edirne'mizi hak ettiği güzel yarınlara taşımak için aynı heyecan ve inançla, canla başla çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.