Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde bu yıl 7'ncisinin düzenlendiği Gazi Yarı Maratonu'nda sporcular ve vatandaşlar rekor katılımla Antep'in Kurtuluşu için canlarını veren 6317 şehidin anısına koştu.

GAZİANTEP (İGFA) - Kentin en büyük spor organizasyonlarından olan Gazi Yarı Maratonu'nda bu yılda Gazi şehrin sokakları doldu taştı.

Genç sporcular maraton öncesi 14 Şehit Anıtı'ndan başlayarak Türk Bayrağı'nı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünde yer alan başlama noktasına getirdi. Kategorilerin başlama işaretlerini Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol verdi.

28 FARKLI ÜLKEDEN 1498 SPORCU KATILDI

28 farklı ülkeden ve 53 farklı şehirden katılan toplam 1498 sporcu, 21K ile 10K kategorilerinde podyum için ter döktü. Halk yürüyüşünde ise yediden yetmişe on binlerce vatandaş 'Spor Şehri Gaziantep' hedefiyle etkinliğe katıldı. Maratonda bin 380'i Türk, 118'i yabancı sporcu yer aldı. En fazla yabancı sporcu 63 kişi ile Rusya Federasyonu oldu. Bin 11 sporcu 10K, 487 sporcu ise 21K parkurunda yarıştı. Gaziantep'te hem spor bilincini artırması hem de şehirde geniş bir katılım ve heyecan oluşturan Gazi Yarı Maratonu, her yıl büyüyerek devam ediyor.

ŞAHİN: ÖZGÜVENLE, GAZİ ŞEHRİN GENÇLİĞİYLE GELECEĞE GİDİYORUZ

Maratonun başlama töreninde konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, büyük bir organizasyona imza atmanın gururunu yaşadıklarını ileterek şunları söyledi:

'Görüyorsunuz bütün dünya burada. Çünkü biz herhangi bir şehir değiliz. Biz 6 bin 317 şehidimizi göğsümüze basmış, büyük bir mazinin emanetçileriyiz. 'Dedelerimiz ve nenelerimiz söz konusu vatansa gerisi teferruattır' demiş. Böyle bir gençliğin torunusunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya istiklal ya ölüm' dediği şehirde Şahinbey'in torunlarısınız. Şehit Kamil'in torunlarısınız. Karayılan'ın torunlarısınız. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 'Spor ne kaybetme üzüntüsü ne kazanma sevincidir. Spor özgüvendir'. Özgüvenle, Gazi şehrin gençliğiyle geleceğe gidiyoruz. Ecdat koşmuş, bize bağımsız bir vatan vermiş ama bizim Türkiye Yüzyılı'nda yeni hedeflerimiz var. 'Koş Gaziantep koş aydınlık yarınlara koş' diyorum.'

GÜL: TÜRKİYE İÇİN DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN KOŞMAYA DEVAM EDİN

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ise Başkan Fatma Şahin'e ülkeye ve şehre yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek şunları aktardı:

'Gaziantep'in çok değerli bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. 6317 şehidimizin anısına Gazi şehirde bu anlamlı koşu, etkinlik için katılan diğer ülkelerden gelen misafirlerimiz, diğer şehirlerden gelen misafirlerimiz ve tüm gençlerimiz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel ülke için daha büyük ve güçlü Türkiye için hayallerin ve bu ülkenin daha güçlenmesi için hayallerinizin peşinden koşun. Şairin dediği gibi 'Biz koşu bittikten sonra koşan atlarız.' İşte koşu bitse bile her zaman daha iyi bir Türkiye için daha iyi bir gelecek için daha adil bir dünya için koşmaya devam edin. Bizler de her zaman yanınızda olacağız.'

KARADAĞ: GAZİANTEP ÖZELLİKLE ARTIK BİR ATLETİZM ŞEHRİ OLMUŞ DURUMDA

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ da yaptığı konuşmada organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

'Gurme bir şehri olarak bilinen bir yer olmakla birlikte artık insanlar görüyor ki Gaziantep özellikle artık bir atletizm şehri olmuş durumda. Burada koşan binlerce, yürüyen binlerce Antepliyle beraber Antep'i seven, Antep'e saygı duyan yaklaşık bin beş yüz tanede ciddi yarışlara katılan atletler var. Atletizm Federasyonu olarak Antep'e olan saygımızın dışında elimizden geldiğince daha da atletizm şehri haline getirmek için birtakım çalışmalar ve planlamalarımız var. Önümüzdeki yıllarda onuncusu, on beşincisi, yirmincisi çok geleneksel bir yarış haline gelir. Ancak tabii Sayın Başkanımız Fatma Şahin'e hürmetlerimizi sunuyoruz. Onun sayesinde yedincisine kadar geldik. Bundan sonra bu bayrağı alacak kişiler de meşale halinde getirecek. Çok daha ileriye götürecek.'

Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan ise sporcuları ve vatnadaşları selamlayarak, 'Gazi şehrimizde yedincisini düzenlediğimiz, bu yıl 1498 sporcuyla gerçekleştirmiş olduğumuz yarım maratonumuza hepiniz hoş geldiniz. Geçen yıl bin yüz civarında bir sporcu vardı. Bu yıl bin beş yüze yakın bir sporcumuz var. Yirmi sekiz ülkeden yüz on sekiz yabancı sporcumuz da Gazi Yarı Maratonumuza katıldılar. Herkese, bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Halkımıza da iyi eğlenceler diliyorum' diye konuştu.

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, maratona katılmalarının 4'üncü yılı olduğunu dile getirerek Kıbrıs'ta düzenlenen etkinliklere davet etti.

200 metre Avrupa rekortmeni, 200 metre Avrupa ve Dünya Şampiyonu Milli Sporcu Ramil Guliyev, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafız Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da konuşmalarında sporculara başarılar diledi etkinliğin giderek büyümesinden söz etti.