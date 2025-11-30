Türkiye Erkekler Basketbol 2.Ligi'nin yedinci hafta mücadelesinde Keçiören Belediyesi Bağlum'u konuk eden Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı parkeden 90-76'lık skorla galip ayrıldı.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye Basketbol 2.Ligi'nde Büyükşehir Basketbol yoluna namağlup devam ediyor. Yedinci hafta mücadelesinde taraftarı önünde Keçiören Belediyesi Bağlum'u 90-76'lık skorla geçen dev adamlar şampiyonluk yolunda bir adım daha ilerledi.

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye basketbol severler büyük ilgi gösterdi. Mücadeleye Murat Osman Dere, Gökhan Aydın, Yavuz Koça, Egemen Usta ve Aydın Şirin ilk beşiyle başlayan Büyükşehir'in devleri ilk çeyreği 31-18'lik skorla geçerek maça önde başladı.

İlk yarıyı 45-39'luk skorla önde geçen yeşil siyahlılar ikinci yarıda taraftarının da desteğiyle mücadeleden hiç kopmadı ve maçı 90-76'lık skorla kazandı. Mücadelede Büyükşehir adına Melih Kurtay 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Murat Osman Dere 15, Aydın Şirin ise 14 sayıyla galibiyette pay sahibi oldular.

Bu sonuçla ligde 7'de 7 yapan dev adamlar şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştılar.