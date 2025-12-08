Muğla'da Milas Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nda, Azerbaycan dönüşü düşen C-130 uçağında şehit olan Milas'lı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın isminin yaşatılması kararı oy birliğiyle alındı.

MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi'nin 2025 yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda anlamlı bir karar alındı. 11 Kasım 2025'te Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerden biri olan Milas'lı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın adı, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sokağa verilecek.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, 'Milas'ımız ve ülkemiz derin bir acı yaşadı. Aziz şehidimize ve kazada şehit olan tüm kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum' ifadelerini kullandı. Karar, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.