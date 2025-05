Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında çeşitli branşlarda düzenlenen spor müsabakalarında başarı elde eden öğrenciler ve öğretmenler için ödül töreni düzenlendi.GAZİANTEP (İGFA) - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen spor etkinlikleri; yüzme, floor curling, tenis, akıl ve zeka oyunları, çim voleybolu (öğretmenler arası), oryantiring, 5x5 futbol ve 3x3 basketbol branşlarında gerçekleştirildi.

25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’nde düzenlenen programda, bin 30 öğrenci ve öğretmenin katıldığı spor etkinliklerinde 152 sporcunun ödüllendirildi. Dereceye giren sporculara ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bisiklet hediye edildi.

HALİL UĞUR: TÜM İLÇELERİMİZDE, TÜM BÖLGELERİMİZDE YÜZME HAVUZLARIMIZ VE SPOR SALONLARIMIZ VAR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, ödül töreninde yaptığı açıklamada bugün yine Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ‘nda yapılan faaliyetlerin ödül töreninde olduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Ödül alabilmek için yarışma yapabilmemiz lazım. Yarışma yapabilmemiz için de etkinlik alanlarına sahip olmamız lazım. Gaziantep’te gençlik yıllarımızda sadece bir tane kapalı spor salonumuz vardı. Bir tane de yüzme havuzumuz vardı. Futbol oynamak isteyenler için de birkaç tane toprak saha bulunuyordu. Kısıtlıydı. Bugüne baktığımızda son on yıl içerisinde Gaziantep’te ilçeler de dahil olmak üzere yüzme havuzlarımız var. Tüm ilçelerimizde, tüm bölgelerimizde yüzme havuzlarımız ve spor salonlarımız var.”

KILINÇ: ARTIK GAZİANTEP’İMİZDE HER BRANŞA UYGUN SPOR SAHALARI VAR

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, gururla kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle yapılan spor organizasyonunda başarı elde eden gençlerin ve öğretmen arkadaşların ödül töreni için buluştuklarını ifade ederek, “Bizim çocukluğumuzdaki spor alanını mahalledeki futbol sahası oluşturuyordu. Ama şu an Gaziantep’imizde neredeyse her mahallemizde, her okulumuzun bünyesinde çeşitli branşlara ait sahalar bulunuyor” diye konuştu.

GENÇLİK SPOR VE İL MÜDÜRÜ, KIYMETLİ HAFTADA EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜRLERİNİ SUNDU

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında yapılan spor müsabakalarının ödül takdim töreni dolayısıyla bir araya geldiklerini anımsatarak, “Bugün burada hem hediyeleşme hem gönül alma hem de yeniden gençlerimizle buluşma fırsatını yakaladık. Bu anlamda bu önemli ve kıymetli haftada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.