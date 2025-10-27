Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5'inci Köklüce Kanyonu Tırmanış Şenliği heyecan dolu anlarla tamamlandı.

GAZİANTEP (İGFA) - Araban ilçesinin eşsiz doğal güzelliklerinden biri olan Köklüce Kanyonu'nda düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı organizasyonunda yapılan etkinliklerde adrenalin doruklara çıktı.

Bu yıl beşincisi düzenlenen şenlikte 35 şehir ve 8 ülkeden gelen 525 sporcunun kıyasıya mücadele etti. Eşsiz güzellikleriyle Köklüce Kanyonu'nda tırmanış tutkunları sporlarını icra ederken şenliğe katılan vatandaşlar doğanın tadını çıkardı.

Spor şehri Gaziantep hedefiyle 24 ile 26 Ekim tarihleri arasında 3 gün süren etkinlikler sonunda katılımcılara plaket verildi.