Maltepe Belediyesi, 'Maltepeli Sanatçılar Forumu'nu düzenledi. Sanatçılar Maltepe'de bir araya geldi. Forum, Maltepe'yi yaşayan bir sanat kenti yapmayı amaçlıyor. Üç oturumda çeşitli konular tartışıldı. Başkan Yardımcısı Akçelik sanatın önemine vurgu yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, farklı sanat disiplinlerinden sanatçıları bir araya getiren 'Maltepeli Sanatçılar Forumu' nu düzenledi. 'Maltepeli Sanatçılar Buluşuyor- Birlikte Düşünelim, Birlikte Üretelim' başlığını taşıyan forum, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Forum, sinema ve tiyatro oyuncuları, şair, ressam, heykeltıraş, seslendirme sanatçıları başta olmak farklı sanat disiplinlerinden sanatçıları bir araya getirdi.

'HER MALTEPELİ KAMUSAL ALANLARDA SANATLA TEMAS ETSİN'

Forumun açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Cevahir Efe Akçelik, Maltepe'nin kamusal alanlarını sanatın dayanışmacı ruhuyla yeniden tanımlamak istediklerini belirterek 'İstiyoruz ki Maltepe sadece sanatın sergilendiği değil aynı zamanda yaşadığı da bir kent olsun. Her Maltepeli sanatla temas etsin.' dedi. Üç oturum halinde organize edilen forumda 'Sorunlar, Engeller ve Yerel Destekler', 'Birlikte Ne Yapabiliriz?', 'Belediye İle İletişim ve Talepler' konuları ele alındı.