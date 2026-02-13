Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün mavi-beyazlı sporcuları, 2026 yılının ilk 40 gününde 10 farklı branşta kazandıkları 71 madalya ile büyük bir başarıya daha imza attı.

GAZİANTEP (İGFA) - Mavi-beyazlı Türkiye şampiyonları, elde ettikleri bu önemli başarıların ardından rotayı Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'na çevirdi.

Başarı defterinde 9 bine yakın madalya bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, 2026 yılında da başarı ivmesini yukarı taşıdı. Yeni yıla şampiyonluklarla merhaba diyen Gaziantep temsilcisi; 28 altın, 17 gümüş ve 26 bronz madalya kazanarak ulaşılması zor bir sportif başarıya daha imza attı.

TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI GÖĞÜS KABARTTI

Kulüpte antrenörlerin ve sporcu velilerinin büyük desteğiyle yürütülen çalışmalar meyvesini verdi. 2026 yılının henüz başında Parayüzme branşında Fatma Çoban, Karate'de Muhammet Reşit Köse, Güreş'te Muhammet Mustafa Kaya, Sualtı Sporları'nda Kaan Efe Kaya ve Halter branşında Tuğba Kılınç, Türkiye şampiyonu olarak adlarını Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'na yazdıran öncü isimler oldu.

TAKIM SPORLARINDA ZİRVE GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR'İN

Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, basketbol, futbol ve voleybol branşlarında da istikrarlı başarısını sürdürüyor. 2025-2026 sezonunda yeşil sahada U14, U16 ve U18 liglerinde grup liderliğini kimseye bırakmayan mavi-beyazlılar, oynadıkları seyir zevki yüksek futbolla tribünlerden büyük alkış alıyor.

Parke ve filede ise altyapı kategorilerinde şampiyonluklar ve dörtlü final sevinçleri yaşayan Gaziantep temsilcisi, takım sporlarında geleceğe yönelik büyük yatırımlar yapmayı sürdürüyor.

'ŞAMPİYONLARIMIZLA GURUR DUYUYORUM'

Ocak ve şubat aylarında ulusal ve uluslararası platformda birbirinden önemli başarılar elde eden sporcuları makamında kabul ederek tebrik eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şampiyonluklarla gurur duyduğunu ifade etti.

Başkan Şahin, ziyaretler sırasında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

'Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sporcuları yeni yıla çok büyük başarılarla başladılar. Tüm şampiyonluklar uzun, emek ve gayret dolu çalışmaların bir yansımasıdır. Şu anda mücadele ettiğimiz tüm branşlarda sporcularımız ilimizi ve ülkemizi gururla temsil ediyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nda bizlere büyük gururlar yaşatacaklar. Emeği geçen tüm teknik ekip ve sporcularımızı kutluyor, desteklerinden dolayı velilerimize teşekkür ediyorum.'