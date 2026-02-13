Artvinspor Yönetim Kurulu üyeleri, Kulüp Başkanı İrfan Yıldırım öncülüğünde, Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğuş Enerji Koordinatörü Mustafa Kemal Kahraman'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Buluşmaya Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara'da katılım sağladı.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Oldukça verimli geçen toplantıda kulübün mevcut faaliyetleri, sezon planlaması, branş gelişimleri ve Artvinli genç sporcuların yetişmesi için yapılması gereken çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı.

Yönetim kurulu üyeleri altyapı sisteminin güçlendirilmesi, sporcu taramalarının artırılması, antrenman imkânlarının genişletilmesi ve farklı branşlarda spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması konusunda görüşlerini dile getirdi.

Artvinspor'un yalnızca altyapıda değil, birçok branşta il genelinde aktif faaliyet yürüttüğü vurgulandı.

BAŞKAN YILDIRIM'DAN LİG MÜJDELERİ

Toplantıda konuşan Kulüp Başkanı İrfan Yıldırım, Mart ayında Bölgesel kadınlar ve erkekler voleybol ligine Artvinspor'un katılacağını müjdeleyerek, 2026 sezonunda kadınlar voleybol 2. Ligi'nde de yer alacaklarını açıkladı.

Basketbolda altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirten Yıldırım, kayıtların devam ettiğini ve ilginin beklentilerin üzerinde olduğunu söyledi.

Yıldırım, 'Tenisten tekvandoya, güreşten boksa, yüzmeden Atletizm ve bireysel branşlarına kadar birçok alanda bu yıl içerisinde faaliyetlerimizi etkin şekilde hayata geçireceğiz. Hedefimiz gençlerimizi sporla buluşturmak ve onları sağlıklı bireyler olarak yetiştirmektir' dedi.

KAHRAMAN: 'SPOR GELECEĞE YAPILAN YATIRIMDIR'

Ev sahibi Mustafa Kemal Kahraman, Artvinspor'un şehrin önemli bir değeri olduğunu belirterek kulübün gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi. Kahraman, gençlerin spora yönlendirilmesinin toplumsal açıdan büyük önem taşıdığını vurgulayarak kulübün yürüttüğü çalışmaları desteklediklerini kaydetti.

İL MÜDÜRÜ KARA, TESİS VE PROJELERİ ANLATTI

Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara da toplantıda yaptığı konuşmada il genelindeki spor faaliyetleri, mevcut tesisler ve spor yatırımları hakkında bilgi verdi. Kara, planlanan yeni projelerle Artvin'de spor altyapısının ve branş çeşitliliğinin daha da güçleneceğini ifade etti.

Toplantı, karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona ererken Artvinspor yönetimi nazik ev sahipliği dolayısıyla Mustafa Kemal Kahraman'a teşekkür etti.