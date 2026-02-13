Bodrum, 2024-25 spor sezonunun en başarılı isimlerini taçlandırmak için bir araya geldi. Sportre Dergisi'nin düzenlediği 'Grey Beton Sporun Enleri Bodrum 2025' ödül töreni, bu yıl ikinci kez gerçekleştirildi ve yaklaşık 400 kişilik davetli topluluğu, bir sezon boyunca elde edilen ulusal ve uluslararası başarıları kutladı.

MUĞLA (İGFA) - Ödül töreni, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Gençlik Spor Bodrum İlçe Müdürü Oktay Dumruk, Milli Eğitim Bodrum İlçe Müdürü Aslan Korkmaz ve çok sayıda siyaset, iş ve spor dünyası temsilcisini ağırladı.

Sunuculuğunu Ezgi Başıtek'in üstlendiği gece, Sportre Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Abdulkadir Sevindik'in açılış konuşmasıyla başladı. Sevindik, 'Başarıya imza atan sporcular, antrenörler, yöneticiler ve aileleri, bu gecenin gerçek kahramanlarıdır' diyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

19 KATEGORİDE 58 ÖDÜL SAHİBİNİ BULDU

Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi ve Sportre Dergisi jüri üyeleri tarafından belirlenen ödüller, farklı branş ve alanlarda Bodrum'a katkı sağlayan spor insanlarını onurlandırdı. Öne çıkan bazı ödüller şu şekilde:

En Başarılı Takımlar: Yalıkavak Yelken SK U14, Bodrum FK, Çağdaş Bodrum SK, Yalıkavak SK

En Başarılı Kadın Antrenörler: Yeliz Yılmaz, Ecem İsfendiyaroğlu

En Başarılı Erkek Antrenörler: İsmet Taşdemir, Kıvanç Özcan, Ercan Kargün

En Başarılı Kadın Sporcular: Derin Bartan, Nurceren Akgün, Zeynep Sualp

En Başarılı Erkek Sporcular: Fatih Cantitiz, Cenk Şen, Cengiz Eren Güvenç

Yılın Spor İnsanı: Ontay Dumruk

En Başarılı Engelli Sporcular: Deniz Korudağ, Emir Yiğit Birilik

Yılın Umut Vadeden Sporcuları: Tuğçe Ceylan, İsmail Tarım, Ceylan Aydemir

En Başarılı Spor Organizasyonları: Bodrum Cup, Bodrum Yarı Maraton, Ralli Bodrum

Sporun Dostu Sağlık Kurumları: Bodrum Amerikan Hastanesi, Med Life, Dynamiclinik

Ayrıca, yılın bürokratları, sponsorları, okul takımları ve özel jüri ödülleri de tören kapsamında sahiplerini buldu.