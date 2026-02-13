Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Keşanspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Devre arası transfer çalışmalarına hız veren Keşanspor, Geliboluspor'un iki tecrübeli ismi Kaan Türkoğlu ve Ayhan Singer'i kadrosuna kattı. Sarı-siyahlı ekip, hem hücum hem de savunma hattını sağlama aldı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadelesini sürdüren Keşanspor, teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik bölgelerini tecrübeli isimlerle dolduruyor. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Geliboluspor forması giyen kanat oyuncusu Kaan Türkoğlu ve defans oyuncusu Ayhan Singer ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

HÜCUMA KAAN TÜRKOĞLU DİNAMİZMİ

Keşanspor'un yeni kanat oyuncusu Kaan Türkoğlu, hızı ve oyun kurucu özelliğiyle tanınıyor. Geliboluspor'da sergilediği performansla dikkat çeken tecrübeli oyuncunun, Keşanspor'un hücum hattına yaratıcılık katması bekleniyor.

SAVUNMAYA AYHAN SİNGER GÜVENCESİ

Defans hattını güçlendirmek isteyen teknik heyet, aradığı ismi yine Gelibolu'da buldu. Güçlü fizik yapısı ve hava toplarındaki hakimiyetiyle bilinen Ayhan Singer, sezonun ikinci yarısında Keşanspor'un kalesini korumak için defans hattındaki yerini alacak.

'BÜYÜK KEŞANSPOR AİLESİNE HOŞ GELDİNİZ'

Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, her iki oyuncu için de başarı temennilerinde bulunularak şu ifadelere yer verildi:

'Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda kadromuza dahil edilen oyuncularımıza, Keşanspor forması altında başarılı ve sakatlıksız bir sezon diliyoruz. Kaan Türkoğlu ve Ayhan Singer'e büyük Keşanspor ailesine hoş geldin diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.'