Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, amatör spor kulüplerine nakdi ve ayni desteklerin verildiği törende, gençlerin spora erişimini artıracak projeleri açıkladı.

MARDİN (İGFA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Valilik, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 'Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Destek Programı' törenine katıldı.

Artuklu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken, programda Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Genel Sekreter Vekili Ahmet Seydaoğulları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları, sporcular ve çok sayıda vatandaş da hazır bulundu.

GENÇLER SPORA YÖNLENDİRİLİYOR

Halk oyunları gösterisi ile sonrasında açılış konuşmasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birik yaptı.

Törende konuşan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, sporun sadece fiziksel değil, ahlaki, sosyal ve psikolojik gelişime de katkı sağladığını vurguladı. 'Gençlerimizin özgüveni yüksek, disiplinli ve takım ruhuna sahip bireyler olarak yetişmeleri, amatör sporun güçlenmesi ve sporun tabana yayılması açısından büyük önem taşıyor' dedi. Vali Akkoyun, üç yıl önce Mardin genelinde sadece 1 okul spor takımı bulunurken, bugün bu sayının 113'e ulaştığını belirterek, artışın, eğitim camiasının özverisi ve belediyenin verdiği desteklerle mümkün olduğunu kaydetti.

2026 yılında 113 okul spor kulübüne 5 milyon 600 bin TL, 118 amatör spor kulübüne 5 milyon 900 bin TL olmak üzere toplam 11,5 milyon TL nakdi destek sağlandığını açıklayan Vali Akkoyun, kulüp başına verilen desteğin Ağustos itibarıyla 50 bin TL'den 100 bin TL'ye çıkarılacağını duyurdu. Nakdi desteklerin yanı sıra ayni yardımların da sürdüğünü belirten Vali Akkoyun, 60 futbol hakemine spor malzemesi, 1.000 adet spor topu ve 25 okul ile amatör kulübün ulaşım ve iaşe ihtiyaçlarının karşılandığını aktardı.

Vali Akkoyun, tesisleşme hamlesi kapsamında ise; Mardin 21 Kasım Şehir Stadı için 65 milyon TL, Hamzabey Doğal Çim Yüzeyli Saha için 24,658 milyon TL tutarında projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

'MARDİN'DEN DÜNYA ÇAPINDA SPORCULAR YETİŞECEK'

Bu arada devlet destekleri ve sağlanan imkanların, Mardin'den ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı sporcuların yetişmesini sağlayacağını belirten Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, yeni spor tesislerinin yapımı, mevcut alanların iyileştirilmesi, kurslar, turnuvalar ve kulüplere sağlanan desteklerle gençleri sporla buluşturmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Etkinlik, amatör spor kulüplerine sağlanan desteklerin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.