Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 46'ncısı düzenlenecek olan VakıfBank Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu öncesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. 'Koş, Dünyaya Nefes Ol' mottosuyla düzenlenen maraton kapsamında yapılan etkinlikle, ülkemizde meydana gelen orman yangınlarına dikkat çekilerek toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Etkinliğe; Trabzon Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar ve öğrenciler katıldı. Etkinlik kapsamında 2 bin fidan toprakla buluşturulacak.

TARIM VE ORMAN HAYATIMIZIN BİR YÖNÜ

Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, 'Tarım ve orman, hayatımızın bir yönü. Sağlığımızı ve hayatımızı ilgilendiriyor. Bu konu ile ilgili çaba sarf edilmesi mutluluk verici. Bu etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi ve DOKA'yı tebrik ediyorum. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkürlerimi ifade ediyorum' dedi.

HER YERİN FİDANA İHTİYACI VARDIR

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, 'Karadeniz'in çok fidana ihtiyacı yok zannedilir ama fidana her yerde ihtiyaç vardır. Peygamber efendimiz, 'Kıyamet kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı toprağa dikiniz' buyurmuştur. Bu projeyi ve etkinliği hazırlayan bütün katılımcılara teşekkür ediyorum' diye konuştu.

ÇOK ANLAMLI BİR ETKİNLİK

DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, 'Çok anlamlı bir etkinlik. Sporun birleştirici gücünü doğaya karşı sorumluluğumuzla birleştirdiğimiz bir organizasyon. Bu etkinlik kapsamında dünyaya nefes olduk. Bu organizasyon aslında gelecek nesillere karşı sorumluluğumuza yönelik bir imza niteliğindedir' dedi. Konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.