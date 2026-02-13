TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 20. hafta mücadelesinde Büyükçekmece Basketbol'a konuk olacak. 14 Şubat Cumartesi günü Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 15.30'da başlayacak ve BeIN SPORTS 5'ten canlı yayınlanacak.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 20. haftasında TOFAŞ, deplasmanında Onvo Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya geliyor.

Ligde 8 galibiyet-11 mağlubiyet ile 10. sırada bulunan Bursa ekibi, Başantrenör Emil Rajkovic ile yolların ayrılmasının ardından kötü gidişata Büyükçekmece deplasmanında son vermeyi hedeflerken, bu maçta takımın başında Başantrenör olarak Yardımcı Antrenörlerden Murat Hüseyin Yılmaz yer alacak. Ligde geride kalan 19 haftada 2 galibiyet-17 mağlubiyeti bulunan Onvo Büyükçekmece ise puan durumunda son sırada yer alıyor.

İki takım arasında Bursa'da oynanan maçı TOFAŞ 91-70'lik skorla kazanmayı başarmıştı.

14 Şubat Cumartesi günü Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak 20. hafta mücadelesi saat 15.30'da başlayacak. BeIN SPORTS 5'ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu hakem üçlüsü yönetecek.