Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete irtihal edilişinin 87. yıl dönümünde, Gölcük Anıtpark'ta düzenlenen çelenk sunma töreniyle bir kez daha rahmet, şükran ve minnetle anıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Anıtpark'ta düzenlenen 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma törenine; Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Sayın Mehmet Özgür Özömek, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Cumhuriyet Başsavcı Vekili Serkan Akbaş başta olmak üzere, siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticileri, askeri ve sivil erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

İlk olarak Gölcük Kaymakamlığı, Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanlığı ve Gölcük Belediye Başkanlığı çelenkleri, ardından da siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Saat: 09.05'de siren sesiyle beraber 2 dakikalık saygı duruşuyla devam eden tören, İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında sona erdi.

Törenin ardından; Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerimiz tarafından hazırlanan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı düzenlendi. Öğrencilerin hazırladığı 10 Kasım Oratoryosu ile sona eren programda, okullar arası düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.