Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, IPRA Altın Küre Ödülleri'nde ödüle layık görüldü.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 2025 yılı Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen Altın Küre Ödülleri kapsamında 'Dezenformasyonla Mücadele' kategorisinde ödül kazandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, elde edilen bu anlamlı başarıda emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.

Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dezenformasyonla kararlı bir şekilde mücadele etmeyi sürdürdüğünü vurguladı. Paylaşımda, hakikati merkeze alan ve kamuoyunun doğru, güvenilir bilgiye erişimini önceleyen iletişim çalışmalarının hem ulusal hem de küresel ölçekte devam edeceği ifade edildi.