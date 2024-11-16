UEFA Uluslar Ligi’nde başarılı sonuçlar elde eden A Milli Futbol Takımı, B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında bugün Kayseri'de Galler ile karşı karşıya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Galler savunmasını aşmakta zorlanan Milli Takımımız, 88'nci dakikada Kerem Aktürkoğlu ile bir penaltı atışından da sonuç alamadı.

Bu skorun ardından en yakın takipçisine yenilmeyen Türkiye, puanını 11'e çıkarırken A Ligi'ne çıkmak için play-off oynamayı da garantiledi. Galler ise 9 puana yükseldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başladı. Maç TV8 ve Exxen platformundan canlı yayınlandı.

6. dakikada Yunus’un sağ kanattan içeri doğru pasında topla buluşan Arda'nın ceza sahasının hemen dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Darlow'da kaldı.

14. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası içinde önünde bulan Kerem’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

33. dakikada Kerem’in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Yunus’un vuruşunda kaleci Darlow topu uzaklaştırdı.

41. dakikada sağ kanattan yapılan ortada topu alan James topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

45. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Wilson'ın sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

51'inci dakika Galler savunmasının hatalı pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutu yandan auta gitti.

77'nci dakikada sağ kanattaki Zeki Çelik'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Arda Güler'in şutu üstten auta gitti.

87'nci dakika Türkiye penaltı kazandı. Yunus Akgün, ceza sahası içinde Williams’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Juan Martinez Munuera penaltı noktasını gösterdi.

89'uncu dakika Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı penaltı direğe çarparak auta gitti.

İki takımın mücadelesi 0-0 eşitlikle sona erdi.

Türkiye: 0 - Galler: 0

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Juan Martinez Munuera, Raul Cabanero, Guadalupe Porras Ayuso (İspanya)

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 75 Zeki Çelik), Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 46 İsmail Yüksek), Yunus Akgün, Arda Güler (Dk. 86 Kaan Ayhan), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 65 Enes Ünal)

Galler: Darlow, Williams, Roberts, Rodon, Davies, Thomas (Dk. 72 Cullen), James (Dk. 73 Brooks), Sheehan, Wilson, Johnson (Dk. 90 Koumas), Harris (Dk. 46 James)

Sarı kartlar: Dk. 9 Johnson, Dk. 88 Rodon (Galler), Dk. 63 Abdülkerim Bardakcı (Türkiye)