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Öte yandan karşılaşma sonrasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, Bursaspor'u namağlup liderlikten ötürü tebrik etti.

Bursaspor, bu sonuçla 11 hafta sonunda puanını 29’ya yükseltti.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'ndaki karşılaşmanın gollerini 6, 55 ve 88. dakikalarda Sedat Cengiz, Ahmet İlhan Özek ve Mücahit Can Akçay kaydetti.