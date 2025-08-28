UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu kuraları Monaco’da çekildi. Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 4. torbadan katıldığı kura çekiminde Liverpool, Manchester City, Atlético de Madrid, Eintracht Frankfurt, Bodø/Glimt, Ajax, Union SG ve Monaco ile eşleşti.İSTANBUL (İGFA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu kuraları, 28 Ağustos 2025’te Monaco’da çekildi. Geçen sezon Trendyol Süper Lig’i şampiyon tamamlayarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanan Galatasaray, 4. torbadan kura çekimine katıldı.

Sarı-kırmızılılar, lig aşamasında 8 maçta; Liverpool (İngiltere, D), Manchester City (İngiltere, D), Atlético de Madrid (İspanya), Eintracht Frankfurt (Almanya, D), Bodø/Glimt (Norveç), Ajax (Hollanda, D), Union SG (Belçika) ve Monaco (Fransa, D) ile karşılaşacak.

Galatasaray, bu maçların 4’ünü evinde, 4’ünü deplasmanda oynayacak.

https://twitter.com/TFF_Org/status/1961119682460635578

Şampiyonlar Ligi’nin lig aşaması, 16 Eylül 2025’te başlayacak ve 28 Ocak 2026’da sona erecek.

MAÇ TAKVİMİ ŞÖYLE:

1. Hafta: 16-18 Eylül 2025 2. Hafta: 30 Eylül-1 Ekim 2025 3. Hafta: 21-22 Ekim 2025 4. Hafta: 4-5 Kasım 2025 5. Hafta: 25-26 Kasım 2025 6. Hafta: 9-10 Aralık 2025 7. Hafta: 20-21 Ocak 2026 8. Hafta: 28 Ocak 2026

ELEME TURLARI

Lig aşamasında ilk 8’e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.

9-24. sıralar arasındaki takımlar play-off maçları oynayacak; 9-16. sıralar ile 17-24. sıralar eşleşecek ve galipler son 16’ya kalacak. 25-36. sıralar arasındaki takımlar ise elenecek.

Eleme turları ise şu şekilde:

Play-Off’lar: 17-18 ve 24-25 Şubat 2026 Son 16 Turu: 10-11 ve 17-18 Mart 2026 Çeyrek Finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan 2026 Yarı Finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026 Final: 30 Mayıs 2026 (Budapeşte)