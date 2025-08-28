Başakşehir FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Romanya ekibi Craiova’ya 3-1 mağlup olarak Avrupa’ya veda etti. İlk maçı 2-1 kazanan temsilcimiz, toplamda 4-2’lik skorla turnuvadan elendi.İSTANBUL (İGFA) - Başakşehir FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Romanya’nın Craiova takımıyla deplasmanda karşılaştı.
Temsilcimiz, 7. dakikada Davie Selke’nin golüyle 1-0 öne geçti ancak Craiova, 9. dakikada Alexandru Cicaldau ve 27. dakikada Stefan Baiaram’ın golleriyle 2-1 üstünlük sağladı.
80. dakikada Başakşehir’den Operi’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan temsilcimiz, 82. dakikada Nsimba’nın golüne engel olamadı ve maç 3-1 sona erdi.
Başakşehir FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Craiova’ya bu sonuçla yenilerek elendi.