Bunlar da ilginizi çekebilir

Memur ve emekli maaşlarına zam kararı 'Resmi'leşti

Başakşehir FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Craiova’ya bu sonuçla yenilerek elendi.

80. dakikada Başakşehir’den Operi’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan temsilcimiz, 82. dakikada Nsimba’nın golüne engel olamadı ve maç 3-1 sona erdi.

Temsilcimiz, 7. dakikada Davie Selke’nin golüyle 1-0 öne geçti ancak Craiova, 9. dakikada Alexandru Cicaldau ve 27. dakikada Stefan Baiaram’ın golleriyle 2-1 üstünlük sağladı.

Başakşehir FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Romanya ekibi Craiova’ya 3-1 mağlup olarak Avrupa’ya veda etti. İlk maçı 2-1 kazanan temsilcimiz, toplamda 4-2’lik skorla turnuvadan elendi. İSTANBUL (İGFA) - Başakşehir FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Romanya’nın Craiova takımıyla deplasmanda karşılaştı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.