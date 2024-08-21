Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda kritik bir mücadeleye çıkmak üzere İsviçre'nin Bern kentindeki Wankdorf Stadyumu'na gidiyor.İSTANBUL (İGFA) - Sarı-kırmızılılar, bugün TSİ 22.00'de İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşılaşacak. Rövanş maçı ise 27 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Maçın hakemliği, Almanya'dan Daniel Siebert tarafından yapılacak. Yardımcılıkları Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenirken, VAR hakemi olarak Christian Dingert görev alacak.

GALATASARAY MAÇA HAZIR

Galatasaray, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde son antrenmanını yaparak maç için İsviçre'ye uçtu. Takımın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha da kadroda yer alırken gıda zehirlenmesi yaşayan Barış Alper Yılmaz maça dahil edilmedi.

YOUNG BOYS'UN DURUMU

Young Boys, İsviçre Kupası 1. turunda Printse-Nendaz'ı 10-0 mağlup ederek büyük bir moral buldu. Teknik Direktör Patrick Rahmen, Galatasaray'ı yenmek için hazır olduklarını ve sahalarında kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. İsviçreli kaleci David von Ballmoos ise Galatasaray’ın maçın favorisi olduğunu ifade etti.

“AVRUPA’DA ‘ASLAN’ PAYINI MUTLAKA ALIR”

Bu akşam oynanacak maç ile ilgili Herkes Duysun’a değerlendirmelerde bulunan Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Galatasaray’ın Avrupa’daki başarısını vurgulayarak, “Avrupa’da ‘Aslan’ payını mutlaka alır,” dedi. Ekmekçi, sarı-kırmızılıların sezon başındaki Beşiktaş mağlubiyetinden sonra toparlandığını ve ligde başarılı bir performans sergilediğini belirtti. Ayrıca, Galatasaray’ın kadro kalitesinin rakibine büyük bir üstünlük sağladığını ve Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalması durumunda önemli finansal kazançlar elde edeceğini ifade etti.

Tarihinde UEFA ve Süper Kupa şampiyonlukları bulunan ve Türk takımları içerisinde Avrupa’da en çok başarı elde eden kulübün Galatasaray olduğunu hatırlatan ekmekçi, “Galatasaray yeni bir devler ligi arenası için sahaya çıkacak. İsviçre’nin Young Boys takımı ile oynayacak olan sarı kırmızılılar, sezon başında Beşiktaş’a karşı aldığı 5-0’lık hezimet sonrası erken toparladı ve ligde 2’de 2 yapmayı başardı. Aslan’ın dikkat etmesi gereken en önemli konu ilk dakikalarda gol yememesi olacaktır. Kadro kalitesi olarak rakibine büyük bir üstünlük kuran Galatasaray, Fenerbahçe’nin de elenmesinin ardından Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalması halinde Aslan payını elde edecek, ciddi bir gelire sahip olacak ve transferde de istediği adımları atabilecek.” ifadelerini kullandı.

MAÇ ÖNCESİ DURUM

Galatasaray, Young Boys maçı öncesi eksiklerle karşı karşıya. Gıda zehirlenmesi yaşayan Barış Alper Yılmaz’ın yanı sıra, uyluk gerilmesi yaşayan Davinson Sanchez ve cezalı durumda olan Kaan Ayhan ile teknik direktör Okan Buruk maçı tribünden izleyecek ancak, Galatasaray’ın güçlü kadrosu ve son dönemdeki performansnın sahadan galip ayrılmasına engel omayacağı ön görülüyor.

Galatasaray'ın rakibi Young Boys ile oynayacağı bu önemli maç, her iki takım için de büyük bir anlam taşıyor.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasında yer alarak başarılarına bir yenisini eklemek için sahaya çıkacak.