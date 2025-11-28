İzmit Belediyespor 35 Kadın, 35 Erkek voleybol takımları, Muğla'da düzenlenen Veteranlar Turnuvası'nda ikinci olarak dikkat çekti

KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 21-23 Kasım tarihlerinde Muğla'da Veteranlar Turnuvası düzenlendi. Üç gün süren organizasyonda İzmit Belediyespor; 35 Kadın, 35 Erkek ve 40 Kadın kategorilerinde mücadele etti.

Kafilede; İzmit Belediyesi Spor Kurulu Üyesi Hakan Ormancı ile antrenörler Evren Özen, Gözde Güniçen Ölmez, İbrahim Çetin ve Furkan Yavuz ve sporcular yer aldı. Yoğun tempoda geçen müsabakalarda takımlar; 8, 10 ve 13 takımlık gruplarda rakipleriyle karşı karşıya geldi.

FİLEDE ÇİFTE BAŞARI

Ortaya koyduğu mücadeleci performansla dikkat çeken İzmit Belediyespor 35 Kadın Takımı, turnuvayı ikincilikle tamamlayarak önemli bir başarı elde etti. İzmit Belediyespor 35 Erkek Takımı da turnuvanın öne çıkan ekiplerinden biri oldu. Başarılı maçlar çıkaran erkek takımı, organizasyonu ikinci sırada tamamladı. İzmit Belediyespor, hem kadın hem erkek kategorilerinde aldığı derecelerle turnuvanın dikkat çeken kulüplerinden biri oldu.