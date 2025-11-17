MQ-9B'nin üçüncü ömür boyu testi, toplam 120 bin saat ile FSF test süreçlerini tamamladı.

ACCESS Newswire / DUBAİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (İGFA) - 31 Ekim 2025 tarihinde General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), MQ-9B Uzaktan Kumandalı Uçak (RPA) için 'üçüncü hizmet ömrü' tam ölçekli yorulma (FSF) testlerini tamamladı.

Üçüncü ve son hizmet ömrü için FSF testlerinin tamamlanması, platform için toplamda 120 bin çalışma saati (uçak ömrü başına 40.000+ uçuş saati) kapsamaktadır ve hava aracının gövde tasarımının doğrulanmasında kritik bir kilometre taşıdır. Testler, hava çerçevesinin yapısal bütünlüğünü doğrulayarak NATO STANAG 4671 standardına yönelik sertifikasyon sürecini desteklemektedir.

Testlerin amacı, hava aracı filoda kullanılmadan önce olası yapısal eksiklikleri tespit etmek ve gövde için inceleme ile bakım programlarının geliştirilmesine yardımcı olmaktır. Test sonuçları, sertifikasyon için dokümantasyon olarak kullanılacak ve hizmet içi yapısal bileşen denetimlerinin temelini oluşturacaktır.

GA-ASI Başkanı David R. Alexander 'Tam ölçekli yorulma testimizin tamamlanması, GA-ASI tasarım ve analiz çalışmalarının yıllar süren çabasını doğruluyor. İlk iki hizmet ömrü, uçağın normal koşullar altında işletilmesini simüle etti ve üçüncü ömür, hava çerçevesinin kritik bileşenlerine kasten zarar vererek uçağın hizmet ömrü boyunca meydana gelebilecek operasyonel hasara dayanma kabiliyetini göstermeyi amaçladı' diye konuştu.

Testler, 13 Aralık 2022 - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında Kansas eyaletinin Wichita şehrinde bulunan Wichita Eyalet Üniversitesi Havacılık Araştırmaları Ulusal Enstitüsü (National Institute for Aviation Research) tesislerinde gerçekleştirildi. Test edilen hava çerçevesi, test kampanyasını desteklemek amacıyla özel olarak üretilmiş bir üretim gövdesiydi.

MQ-9B, GA-ASI'nin en gelişmiş RPA'sı olup SkyGuardian® ve SeaGuardian® modelleri ile Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) için teslimatı süren yeni Protector RG Mk1 konfigürasyonunu içermektedir. RAF'ın yanı sıra GA-ASI; Belçika, Kanada, Japonya, Tayvan, Polonya, Hindistan, Danimarka ve ABD Hava Kuvvetleri (Özel Harekat Komutanlığı desteğiyle) ile MQ-9B tedarik sözleşmelerine sahiptir. MQ-9B ayrıca ABD Donanması'nın Northern Edge, Integrated Battle Problem, RIMPAC ve Group Sail gibi çeşitli tatbikatlarında da yer almıştır.

