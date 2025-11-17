Tüm Emeklilerin Sendikası Keşan Temsilcisi Ahmet Erkan, 2026 bütçesinin emeklilere yeterli kaynak ayırmadığını savunarak 18 Kasım'da yürüyüş çağrısı yaptı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Tüm Emeklilerin Sendikası Keşan Temsilcisi Ahmet Erkan, 2026 bütçesinde giderlerin 18,9 trilyon lira gelirlerin 16.2 trilyon lira olarak belirlenmesine tepki göstererek bütçenin emekliyi, asgari ücretliyi ve çiftçiyi gözetmediğini söyledi.

Erkan, bütçede öngörülen 3.6 trilyon liralık vergi muafiyetinin kaldırılması halinde açık yerine fazla verilebileceğini belirtti ve emeklilere planlanan yüzde 15-20 zam oranını yetersiz buldu.

Söz konusu muafiyetlerin emeklilere paylaştırılması durumunda her bir emeklinin aylığının 18 bin 750 lira artabileceğini ifade ederek 'Para yok değil, tercih meselesi' dedi.

Sendikanın talepleri arasında 5510 sayılı yasanın kaldırılması, intibak yasası ve emekçi lehine bütçe düzenlemesi bulunuyor.

Tüm Emeklilerin Sendikası, 18 Kasım 2025 Salı günü saat 16.00'da Keşan Kent Müzesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş çağrısı yaptı.