Futsal A Milli Takımı'nın 11-12 Kasım tarihlerinde Viyana'da Avusturya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu.
İSTANBUL (İGFA) - Futsal A Millilerimiz 11-12 Kasım tarihlerinde Avusturya ile iki özel maç yapacak. Ay-Yıldızlılar, 7-10 Kasım tarihleri arasında Kocaeli'de yapılacak kamp sonrasında Avusturya'nın Viyana şehrine gidecek.
TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Futsal A Millî Takımımızın Avusturya maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Yusuf Efe Sözübek (Kingersheim FC), Hulusi Efe Ceylan (Fenerbahçe A.Ş.), Alpay Yüzgeç (Heracles Almelo Futsal)
Savunma: Ensar Buğra Tivsiz (Hesap.com Antalyaspor), Burak Uğurlu (Kuştepespor), Mücahid Ceylan (Futsal Association Liege)
Kanat: Hakan Hasan Bülbül (Artistes Futsal), Gök Deniz Kahveci (Vv Goes), Umur Ağır (ZVV Eindhoven), Ali Kaya (La Cuatro Futsal), Serhat Güzel (Bağlar Belediyespor)
Forvet: Salih Öndüç (Battalgazi Belediyespor), Faruk Yanık (1967 Karapınarspor), Hasan Fehmi Ekmen (Diyarbakır Sağlık Spor Kulübü)
Teknik Direktör: Murat Kaya