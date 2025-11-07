Bunlar da ilginizi çekebilir

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Futsal A Millî Takımımızın Avusturya maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

İSTANBUL (İGFA) - Futsal A Millilerimiz 11-12 Kasım tarihlerinde Avusturya ile iki özel maç yapacak. Ay-Yıldızlılar, 7-10 Kasım tarihleri arasında Kocaeli'de yapılacak kamp sonrasında Avusturya'nın Viyana şehrine gidecek.

Futsal A Milli Takımı'nın 11-12 Kasım tarihlerinde Viyana'da Avusturya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu.

