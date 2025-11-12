Salt, küratör ve yazar Fulya Erdemci'nin 1990'lardan 2022'ye uzanan kapsamlı arşivini sanatseverlerle buluşturdu.

İSTANBUL (İGFA) - Garanti BBVA tarafından kurulan kültür kurumu Salt, Türkiye'de çağdaş sanat tarihi araştırmalarını zenginleştiren önemli bir adım attı.

Küratör ve yazar Fulya Erdemci'nin (1962-2022) kişisel arşivi, Salt Araştırma'da çevrimiçi erişime açıldı.

Erdemci'nin ailesiyle yapılan iş birliğiyle Salt'a devredilen arşiv, küratörün 1990'lardan 2022'deki vefatına kadar gerçekleştirdiği sergilere ilişkin belge, yazı ve fotoğrafların yanı sıra yürüttüğü yöneticilik, danışmanlık ve küratöryel projeleri de içeriyor. Arşiv, Erdemci'nin hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda düzenlediği sergiler, konuşmalar ve konferanslar üzerinden onun sanat pratiğine kapsamlı bir bakış sunuyor.

Salt, Fulya Erdemci arşivinin çevrimiçi erişime açılmasıyla birlikte uzun soluklu bir araştırma sürecinin ilk adımını attı.

Kurum, arşiv projesini gelecek yıl yayımlanacak kapsamlı bir yayınla sürdürmeyi planlıyor.