Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde öğrenim gören 2 üniversite öğrencisi Filistin'e verdiği destek konuşmasından dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

NEVŞEHİR (İGFA) - Üyesi olduğu Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyi 49. Genel Kurul toplantısında katılarak Fransa'nın Strasburg şehrinde Filistinlilerle ilgili yaptığı konuşmayla yerli ve yabancı milyonlarca insanın düşüncelerine tercüman olan Belediye Başkanı Rasim Arı'nın konukları Filistin Gazzeli üniversite öğrencileri oldu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi TÖMER Türkçe Öğretim Merkezi hazırlık sınıfı öğrencileri Rahaf Abu Hassira ve Farhan Abu Hassira, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Doç. Dr. Özden Taşğın mihmandarlığında Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyesi ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Yerel Meclis Asil Üyesi olan Belediye Başkanı Rasim Arı, farkındalık oluşturmaya ve Dünya gündemini ilgilendiren konularla ilgili otorite olmaya devam ederken Nevşehir'de yaşayan 2 Filistinli öğrenci Başkan Arı'nın Fransa'da yaptığı konuşmanın duygularına tercüman olduğunu ve milyonlarca Filistinli'nin sesi olduklarını ifade ederek Başkan Arı'ya Filistin bayraklı rozet ve keffiyeh Filistin atkısı armağan etti.

Filistinli iki öğrencinin Türkçe Öğretim Merkezi TÖMER'de hazırlık sınıfı sonrası İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü okumaya devam edeceklerini belirten Doç. Dr. Özden Taşğın, Fransa'da yaptığı konuşmadan ve Filistinlilere verdiği yürekli destekten dolayı Başkan Arı'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Arı ziyaret kapsamında yaptığı açıklamada her zaman mazlum milletlerin yanlarında olacağını ve yaşanan haksızlıkları bütün dünya kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğini ifade ederek ziyaretçilerine teşekkür etti.