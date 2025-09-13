Bunlar da ilginizi çekebilir

Özel: Yargı tarihinin en utanç verici iddianamesi!...

Millilerimiz, gruptaki ikinci maçında 15 Eylül Pazartesi günü TSİ 05.30'da Libya ile karşılaşacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkanı Semih Oktay da izledi.

Ücretsiz salonda sağlıklı yaşam için spor yapıyorlar

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda G Grubu ilk maçında dünya 5 numarası Japonya'yı 3-0 mağlup etti ve galibiyetle başladı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.