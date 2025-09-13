A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda G Grubu ilk maçında dünya 5 numarası Japonya'yı 3-0 mağlup etti ve galibiyetle başladı.
Karşılaşmayı TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkanı Semih Oktay da izledi.
Millilerimiz, gruptaki ikinci maçında 15 Eylül Pazartesi günü TSİ 05.30'da Libya ile karşılaşacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
JAPONYA-TÜRKİYE: 0-3
SALON: Smart Araneta Coliseum
HAKEMLER: Vladimir Simonovic (SUI), Wensheng Luo (CHN)
JAPONYA: Larry, Miyaura, Ran, Onodera, Oya, Ishikawa, Yamamoto (L) (Eiro, Kai, Nishiyama, Otsuka)
TÜRKİYE: Bedirhan, Murat, Efe, Mert, Adis, Mirza, Berkay (L) (Gökçen, Ahmet, Can)
SETLER: 19-25, 23-25, 19-25
SÜRE: 82 dakika