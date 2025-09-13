1907 Fenerbahçe Derneği, İtalya Serie A takımlarından Consolini Volley’in yüzde 30 hissesini alarak kulübün adını ‘cONSOLİNİ Volley 1907’ olarak değiştirdi.İSTANBUL (İGFA) - 1907 Fenerbahçe Derneği, Türk voleyboluna ve uluslararası arenaya yeni bir vizyon kazandıracak tarihi bir iş birliğine imza attı. 1907 Fenerbahçe Derneği, İtalya Serie A’da mücadele edecek Consolini Volley takımının yüzde 30’luk hissesini satın alarak kulübün adını ‘cONSOLİNİ Volley 1907’ olarak değiştirdi. Ayrıca yapılan anlaşma kapsamında, kulübün ilave yüzde 40’lık hissesini satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor. Bu hamleyle, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı için stratejik bir ‘besleyici kulüp’ yapısı oluşturulurken, Türk voleybolunun globalleşmesi yolunda da önemli bir adım atılmış oldu.

1907 Fenerbahçe Derneği ayrıca, bu yatırımı daha kurumsal bir yapı altında yürütmek amacıyla 1907 Voleybol Sportif Hizmetler A.Ş.’yi kurdu. Şirket, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’na uluslararası ölçekte değer kazandırmayı ve Türk voleybolunun marka gücünü dünyada daha ileriye taşımayı hedefliyor.

1907 Fenerbahçe Derneği’nin bu tarihi girişimi, Türk voleybolunun Avrupa’daki konumunu güçlendirirken, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı için de güçlü bir altyapı oluşturuyor. cONSOLİNİ Volley 1907, hem genç yetenekler için bir gelişim merkezi olacak hem de Türk sporunun uluslararası marka değerine katkı sağlayacak.

1907 Fenerbahçe Derneği’nin gerçekleştirmiş olduğu bu iş birliğinin önemine dikkat çeken Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, “cONSOLİNİ Volley 1907 ile kadın voleybolunda uluslararası iş birlikleri için yeni bir kapı aralanıyor. Bu adım, Fenerbahçe’nin sadece Türkiye’de değil, dünyada da voleybolun öncülerinden biri olma iddiasını güçlendiriyor. Kulübümüz için sportif başarıların yanı sıra marka değerimizi uluslararası ölçekte yükseltecek, genç oyuncularımıza farklı bir gelişim fırsatı sunacak çok yönlü bir adım olacak. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün vizyonunu genişleten, Türk voleybolunu dünyada daha görünür kılacak bu girişim sebebiyle 1907 Fenerbahçe Derneği’ne ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Perahya ise şunları söyledi: “Biz 1992 yılında 50 iş insanı tarafından kurulan ve o günden bugüne Fenerbahçe sayısız hizmetlerde bulunmuş bir derneğiz. Kurulduğumuz günden bugüne hiçbir beklentimiz olmadan Fenerbahçe’mize destek vermek, geleceğine yönelik projeler geliştirmek için çabaladık. Yine bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz cONSOLİNİ Volley 1907 projesi, yalnızca Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı için değil, Türk voleybolunun tamamı için tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu iş birliği, genç sporcularımıza Avrupa’nın en üst seviyelerinde kendilerini geliştirme fırsatı sunarken, kulübümüzün uluslararası gücünü de artıracak. Fenerbahçe’nin gücü, taraftarımızın inancı ve spora olan bitmeyen tutkusuyla büyüyor. İtalya’da attığımız bu adım ise kulübümüzün global vizyonunun en somut göstergesidir.1907 Fenerbahçe Derneği olarak, camiamız için başarılı, yenilikçi ve sürdürülebilir projelere imza atmaya devam edeceğiz.”