Bursa'dan İnegöl Belediye Spor Kulübü spor tırmanış sporcuları, Isparta'da düzenlenen Minik-Küçük-Yıldız Boulder Yarışmasında İnegöl'ü başarıyla temsil etti. 2'ncilik madalyası İnegöl'e geldi.
BURSA (İGFA) - Minik, küçük ve yıldız kategorilerinde spor tırmanış boulder yarışmaları 6-7 Aralık tarihlerinde Isparta'da gerçekleştirildi.
İnegöl Belediye Spor Kulübü de yarışlarda yerini aldı. İlk gün yarışlarında İnegöl Belediyespor'un 4 sporcusu kendi kategorilerinde 45 sporcunun önüne geçip finale kalmayı başardı.
İkinci gün ise küçük kız kategorisinde Beril Korkmaz'ın aldığı 2'ncilik madalyası ile İnegöl Belediyespor flaması kürsüye taşındı.
Kaynak: RSS