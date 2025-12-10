Bunlar da ilginizi çekebilir

İkinci gün ise küçük kız kategorisinde Beril Korkmaz'ın aldığı 2'ncilik madalyası ile İnegöl Belediyespor flaması kürsüye taşındı.

İnegöl Belediye Spor Kulübü de yarışlarda yerini aldı. İlk gün yarışlarında İnegöl Belediyespor'un 4 sporcusu kendi kategorilerinde 45 sporcunun önüne geçip finale kalmayı başardı.

BURSA (İGFA) - Minik, küçük ve yıldız kategorilerinde spor tırmanış boulder yarışmaları 6-7 Aralık tarihlerinde Isparta'da gerçekleştirildi.

Bursa'dan İnegöl Belediye Spor Kulübü spor tırmanış sporcuları, Isparta'da düzenlenen Minik-Küçük-Yıldız Boulder Yarışmasında İnegöl'ü başarıyla temsil etti. 2'ncilik madalyası İnegöl'e geldi.

