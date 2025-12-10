Bursa'dan İnegöl Belediye Spor Kulübü spor tırmanış sporcuları, Isparta'da düzenlenen Minik-Küçük-Yıldız Boulder Yarışmasında İnegöl'ü başarıyla temsil etti. 2'ncilik madalyası İnegöl'e geldi.

BURSA (İGFA) - Minik, küçük ve yıldız kategorilerinde spor tırmanış boulder yarışmaları 6-7 Aralık tarihlerinde Isparta'da gerçekleştirildi.

İnegöl Belediye Spor Kulübü de yarışlarda yerini aldı. İlk gün yarışlarında İnegöl Belediyespor'un 4 sporcusu kendi kategorilerinde 45 sporcunun önüne geçip finale kalmayı başardı.

İkinci gün ise küçük kız kategorisinde Beril Korkmaz'ın aldığı 2'ncilik madalyası ile İnegöl Belediyespor flaması kürsüye taşındı.

