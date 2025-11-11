11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın fidan dikim sahalarında gençlerin enerjisi, toprağa can verdi.
BURSA (İGFA) - Bugün Türkiye genelinde eller toprakla buluştu, yürekler ise 'Yeşil Vatan' aşkıyla doldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliklerinde, gençlerin yoğun katılımına dikkat çekti.
Bakanlık yetkilileri, 'Dikeceğimiz her fidan, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirastır' derken, sahaların yaş ortalamasının düşük, enerjisinin ise yüksek olduğunu vurguladı.
'Şahidimiz Toprak, İmzamız Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan' sloganıyla gerçekleşen etkinlikler, çevre bilincinin genç nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor.