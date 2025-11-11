İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar Uzundere'de kentsel dönüşüm sürecinde engelleyen kooperatif hakkında hukuki işlem başlatacağını açıkladı. Uzundere 3. Etap'ta inşaatlar için ihale yapıldı, ancak kooperatif müdahalede bulundu. Dönüşüm çalışmaları sürüyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm projelerinde kooperatiflerden teslim alınan alanlarda çalışmalarını hızla sürdürüyor. Karşıyaka Örnekköy'ün ardından Karabağlar Uzundere'de de süreci hızlandırmayı hedefleyen belediye, Uzundere 3'üncü Etap'ta ikmal ihalesi yüklenicisine yer teslimini engelleyen kooperatif yöneticileri hakkında hukuki işlem başlatacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON AŞ arasında yapılan protokollerle başlatılan projelerde, Örnekköy 3'üncü ve 4'üncü etaplarda ikmal inşaatları planlandığı şekilde ilerliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Uzundere 3'üncü Etap'ta da inşaatların tamamlanabilmesi için ikmal ihalesi yapıldığı, ancak İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi yönetiminin şantiye şefi ve fenni mesulün sahaya girişini engellediği bildirildi.

Yetkililer, kooperatif yönetimlerinin bu tutumunun hem hak sahiplerinin konut teslim sürecini geciktireceğini hem de maliyet artışına yol açarak kamu zararına neden olacağını belirtti. Açıklamada, 'Kentsel dönüşüm alanlarında işlerin gecikmesine yol açan, uzlaşmadan uzak tutum sergileyen kooperatif yönetimleri hakkında hukuki girişimde bulunulacak ve gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak' denildi.