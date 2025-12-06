Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Denetleme Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, zincir ve küçük ölçekli marketlerde denetimlerini düzenli olarak sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Vatandaşların her anlamda güvenli alışveriş yapabilmeleri için çalışmalarını yürüten ekipler; işletmelerde yaptıkları incelemelerde ürünlerde etiket bulunup bulunmadığını, etiketlerde vergiler dâhil satış birim fiyatının doğru şekilde yer alıp almadığını, reyon etiketi ile kasa fiyatı arasında tüketici aleyhine bir fark bulunup bulunmadığını ve ürünlerin son tüketim tarihlerini titizlikle inceliyor.

Kubat: 'Amacımız, vatandaşın her anlamda daha güvenli alışveriş yapabilmesini sağlamak'

Yürütülen denetimlerin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu'nun ilgili maddelerine dayanarak gerçekleştirildiğini belirten Denetleme Zabıta Şube Müdürü Uğur Kubat, 'Bu kontrollerdeki en temel amacımız, vatandaşların alışveriş sırasında fiyat, kalite ve sağlık konusunda yanıltılmaması. Ürünlerde etiket bulunup bulunmadığı, etiket bilgilerinin eksiksiz olup olmadığı, kasa fiyatıyla uyumlu olup olmadığı ve son tüketim tarihleri bizim için çok önemli. Yaptığımız denetimlerde herhangi bir eksiklik tespit edildiğinde gerekli tutanaklar tutulup Ticaret İl Müdürlüğü'ne, son tüketim tarihiyle ilgili bir uygunsuzlukta ise Tarım İl Müdürlüğü'ne iletiliyor' diye aktardı.

Büyükşehir'in denetim çalışmalarının sadece rutin kontrollerle sınırlı olmadığını da vurgulayan Kubat, 'Mersin Valiliği'nin oluşturduğu komisyonda Defterdarlık, Tarım İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Zabıtası olarak, her hafta perşembe günleri ortak denetimler gerçekleştiriyoruz. Amacımız, vatandaşın her anlamda daha güvenli alışveriş yapabilmesini sağlamak. Bu görevimizi de aralıksız sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Paket: 'Vatandaş olarak, düzenli denetimler içimizi rahatlatıyor'

Markette alışveriş yapan vatandaşlardan Nuri Paket, denetimleri olumlu bulduğunu ifade etti. Gıda zehirlenmeleri ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yönelik haberlerin arttığına dikkat çekerek, denetimlerin halk sağlığı açısından da büyük önem taşıdığını söyleyen Paket, 'Denetimlerin yapılması çok güzel. Çünkü insanlar etiket fiyatına bakmadan bir şey almak istemiyor. Sürekli karşılaştırma yapmak zorunda kalıyoruz. Özellikle yaşlılarımız kasa fişini kontrol edemiyor. Bu yüzden etiketlerin düzenli şekilde kontrol edilmesi çok önemli. Son kullanma tarihlerinde de gözden kaçan ürünler olabiliyor. Biz vatandaş olarak her zaman dikkat edemeyebiliriz. Bu yüzden uzman ekiplerin kontrolü içimizi rahatlatıyor' dedi.