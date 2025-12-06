Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Balıkesir Valiliği, Balıkesir Kent Konseyi ve AFAD iş birliğiyle özel gereksinimli bireylere yönelik 'Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimi' düzenlendi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'de ilk kez düzenlenen eğitim kapsamında özel gereksinimli bireylerin afet anında güvende olması için doğru tahliye, ilk yardım ve yangın esnasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir ilke imza attı. 'Afetlere karşı dirençli bir Balıkesir' hedefine yönelik önemli adımlar atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, kentte yaşayan özel gereksinimli bireylere 'Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimi' verildi. Eğitim, Balıkesir Valiliği, AFAD, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, BBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde düzenlendi. Eğitimde, özel gereksinimli bireylerin afet anında karşılaşabileceği riskleri azaltmak, doğru davranış modellerini öğretmek, tahliye ve iletişim süreçlerini güçlendirmek amacıyla kapsamlı bilgiler aktarıldı. Ayrıca, profesyonel sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar uygulanabilecek ilk müdahale uygulamaları detaylıca anlatıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından alanında uzman işaret dili tercümanı desteği verildi. Balıkesir de ilk defa gerçekleştirilen bu eğitim büyük ilgi görürken vatandaşlardan da tam not aldı. Program sonunda katılımcılara 'Akıllı Takip Cihazı' dağıtıldı. Akıllı bileklikler sayesinde konum takibi kesintisiz olarak yapılırken karşılaşılabilecek herhangi bir olumsuz durum karşısında anlık olarak konum tespiti yapılabilecek. Eğitimler, aralıksız sürecek.

'ÜZERİMİZDEKİ SORUMLULUĞUN BİLİNCİNDEYİZ'

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, '3 Aralık, engelli bireylerin toplumsal hayatta karşılaştıkları güçlükleri yeniden hatırladığımız, farkındalığımızı arttırdığımız ve daha güçlü bir geleceği birlikte kuracağımız özel bir gündür. Biz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi olarak afetlere karşı dirençli bir Balıkesir hedefiyle yola çıktık. Bugün bu yolda bir adım daha attık. Afet öncesi alınacak tedbirlerin ne kadar kıymetli olduğunun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu eğitimi afet anında karşılaşılabilecek riskleri azaltmak, doğru davranış modellerimizi öğretmek, tahliye ve iletişim süreçlerini güçlendirmek için gerçekleştiriyoruz. Bizler üzerimizdeki sorumluluğun bilincindeyiz. Engelli vatandaşlarımızın afet anında güvende olabilmesi, ulaşılabilir bilgiye her zaman erişebilmesi, destek mekanizmalarını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Eğitimin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlara, eğitmenlerimize ve katılım gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlerden aldığımız destek ile 'Engelsiz Şehir Balıkesir' hedefimiz için çalışmaya ve engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz' diye konuştu