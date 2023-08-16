Kahramanmaraşlı çocuklar, Türkiye-Ukrayna Milli Basketbol maçında millileri desteklemek için İstanbul'daydı

Hepsiburada, "Bir Gülüş Yeter" projesi kapsamında depremden etkilenen Kahramanmaraşlı çocukları iki gün boyunca İstanbul'da ağırladı. Çocuklar, program kapsamında İstanbul turu yaptıktan sonra Türkiye - Ukrayna milli basketbol maçında millileri tribünden destekledi.



Hepsiburada, Şubat ayında hayata geçirdiği “Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü” programı ve ilkokul-ortaokul çağındaki nitelikli materyallere ulaşmakta zorluk çeken çocuklara destek vermek üzere hayata geçirdiği “Bir Gülüş Yeter” projesi kapsamında, depremden etkilenen Kahramanmaraşlı 18 çocuğu İstanbul’da ağırladı. iki gün boyunca İstanbul’da kendileri için özel hazırlanan programa katılan çocuklar, güne tekneyle Boğaz turu yaptı ve ardından Salı günü oynanan Türkiye-Ukrayna basketbol milli maçını Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin ile birlikte izledi.

Çocukların maçta açtığı “Milli Takımımızı Olimpiyat Dönüşü Kahramanmaraş’a Bekliyoruz” yazılı pankart tribün tarafından alkışlandı.

Çocuklar ertesi gün Legoland’i ziyaret ederek gezilerini eğlenceli bir şekilde noktalayacaklar.

Bir Gülüş Yeter Projesi Hakkında:

Türkiye’nin Hepsiburada’sı 2022 yılında çocukların mutluluklarına ve hayallerine destek olmak ve onların gelişimlerine destek olacak oyuncak ve kitaplarla buluşturmak için bir yolculuğa çıktı. Çocuklarımızın gülüşlerinden ilham alan “Bir Gülüş Yeter” projesi ile bu zamana kadar 38 bin çocuğun gülüşüne ortak oldu. 2 yıldır devam eden projenin son 7 ayında deprem bölgesinde yaşayan çocuklar için destekler ve yeni hikayeler yaratmak üzere çalışmalar devam ediyor.