NASAL'ın dönem başkanı Fatih Belediye Başkanı Ergun Turan oldu

Marmara Belediyeler Birliği (MBB), üyesi olduğu Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı (NALAS) başkanlığını 2023-2024 dönemi için devraldı. NALAS Başkanlığını MBB Başkan Vekili ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan üstlendi.

İstanbul’da düzenlenen NALAS Genel Kurul Toplantısı’nda devir teslim töreni gerçekleşti. Törende 2023-2024 yılı başkanlığını Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Başkan Vekili ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergun Turan, Leskovac Belediye Başkanı, Sırbistan Şehirler ve Belediyeler Birliği Başkanı Goran Cvetanoviç’ten devraldı. Toplantıda yaptığı açıklamada M. Ergun Turan, “Ağın gücünü üyelerinden, yani siz yerel yönetim birlikleri ve üyeleriniz olan yerel yönetim yetkililerinden geldiğine olan inancımla NALAS Başkanlığı görevini devralıyorum. Bölgemizdeki her şehir ve belediye NALAS’ın bilgi, deneyim ve uzmanlığından yararlanabilir. Başkanlığım sırasında, tüm Güneydoğu Avrupa’yı kapsayacak şekilde NALAS’ın kapsamını genişletmek için çalışacağım” açıklamasında bulundu. Ayrıca, “2023’e, bugün resmiyete dökeceğimiz, 2023-2027 yıllarını kapsayan yeni bir stratejiyle başlıyoruz. NALAS’ın artık dış kurumsal destek şemsiyesi altında olmadığı durumlarda bile, NALAS’ın yeni stratejisinin uygulanmasına öncülük etmeyi ve desteklemeyi taahhüt ediyorum. NALAS’ın misyon ve hedeflerine ulaşmak için her zamankinden daha güçlü ve kararlı olduğuna inanıyorum. Bu yeni strateji bağlamında NALAS esas odağı olan Balkanlar’daki yerel yönetim birliklerini güçlendirme hedefiyle çalışmaya devam edecek. Aynı zamanda bu odadaki herkes için büyük önem teşkil eden sürdürülebilir kalkınma, kamusal hizmetlerin dijitalleşmesi, kentlerin dayanıklılığı ve sosyal kapsayıcılık konularına da odaklanmayı sürdürecek. Önümüzde çok iş var, fakat birlikte çalışıp güçlerimizi birleştirdiğimizde ne kadar başarılı olduğumuzu biliyorum” dedi.

NALAS (Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı) HAKKINDA

Güney Doğu Avrupa’daki yerel yönetim birliklerinden oluşan ve merkezi Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bulunan ağ, Güney Doğu Avrupa’da 80 milyondan fazla vatandaşı tarafından doğrudan seçilen yaklaşık 9000 yerel yönetimi temsil eden 13 yerel yönetim birliğini bir araya getirmektedir. Marmara Belediyeler Birliği, 2008 yılından beri NALAS üyesidir. NALAS Başkanlığı dönüşümlü başkanlık rotasyon sistemine göre üye yerel yönetim birlikleri tarafından üstlenilmektedir.