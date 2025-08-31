İHH İnsani Yardım Vakfı’nın da aralarında bulunduğu İslami Dayanışma Platformu ve Filistin’e Destek Platformu tarafından Gazze’ye destek yürüyüşü düzenlendi. Fatih Camii’nden başlayan ve Saraçhane Meydanı’na kadar devam eden yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Katılımcılar, cemaatle kılınan yatsı namazının ardından Gazze için dualar etti.

İşgalci İsrail’in Gazze’deki insanlık dışı saldırılarına ve soykırımına karşı Fatih’te binlerin katılımıyla yürüyüş eylemi gerçekleştirildi. İHH İnsani Yardım Vakfı, İslami Dayanışma Platformu ve Filistin’e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüş, akşam namazının ardından Fatih Camiî önünden başladı ve Saraçhane Meydanı’nda sona erdi. Yürüyüş boyunca "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil İsrail, işbirlikçi Amerika", “Filistin halkı yalnız değildir” sloganları atıldı, tekbirler getirildi. Yürüyüş kortejindeki kalabalık, çevredeki vatandaşların da yoğun desteği ile sürekli olarak arttı.

“Gazze’nin direnişi emperyalist işgalcilere karşı bir direniştir”

Saraçhane Meydanı'ndaki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tilavetin ardından İslami Dayanışma Platformu adına konuşan Necmettin Irmak, “Katil ve soykırımcı siyonistler, kendilerince Gazze’yle alakalı yeni bir işgal planı kurduklarını ifade ettiler. Ama 2 yıldır yaptıkları zaten aynı şey. 2 yıldır başaramadıklarını bugün de başaramayacaklar inşallah. Gazze’nin direnişi sadece bir coğrafyanın direnişi değildir. Gazze’nin direnişi, emperyalist işgalcilere karşı bir direniştir. Ve bu direniş, sadece Gazze ile sadece Filistin ile alakalı değil. Dün Afganistan’da ve Suriye’de gerçekleşen işgalden temizleme hareketi Allah’ın izniyle bütün coğrafyaya yayılacak” dedi.

“Elinizdeki gücü ne zaman kullanacaksınız”

Genç İHH Başkanı Mücahit Çankaya, 7 Ekim 2023’ün üzerinden 693 gün geçtiğini hatırlattı. Çankaya, “Ellerinde siyasi, ekonomik, sosyal, askeri güçler bulunduran İslam ülkelerinin liderlerine 693. günde bir şey hatırlatmak istiyorum. 693 günde 60 bini aşkın kardeşimiz şehit oldu. Siz elinizde bulundurduğunuz bunca imkanı, bunca gücü bugün kullanmayacaksanız ne zaman kullanacaksınız? Bizim artık, İsrail ile yapılan ticaretin t’sine tahammülümüz yoktur” dedi.

“İsrail ancak güçten anlar”

Dünyanın farklı yerlerinden Gazze’deki ablukayı kırmak için harekete geçildiğini belirten Çankaya, “Uluslararası Sumud Koalisyonu’nun gemileri yola çıkmak için hazır. Bizler buradan filodaki bayrak problemi sebebiyle çıkış engeli bulunan gemilerin problemlerinin bir an önce çözülmesini yetkililerden talep ediyoruz. Rahmetli Erbakan Hocamız’ın da ifade ettiği üzere bu işgalci apertheid rejim ancak ve ancak güçten anlar” ifadelerini kullandı.