Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un teşrifleriyle düzenlenen törende konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Tarihî Unkapanı Değirmeni’nin İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde eğitim yapısı olarak yeniden ihya edilerek İstanbul’a kazandırılacağını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve Fatih Belediye Başkanı Ergun Turan'ın Katılımıyla Tarihî Unkapanı Değirmeni nin Temel Atma Töreni gerçekleştirildi.

İstanbul’un tarihî kimliğinin ayrılmaz bir parçası olan Unkapanı, yüzyıllar boyunca şehrin gıda ve ticaret hayatının merkezlerinden biri oldu. Osmanlı döneminde buğdayın, arpanın ve unun şehre girişinin kontrol edildiği, ölçülüp tartıldığı yer olarak bilinen Unkapanı, aynı zamanda İstanbul’un iaşe düzeninin de kalbiydi. Burada bulunan değirmen yapıları, kentin temel besin ihtiyacını karşılayan üretim merkezleri arasında yer aldı. Zaman içinde işlevini yitiren bu mekanlar, modernleşme sürecinin gölgesinde geri planda kaldı. Bugün ise bu tarihî miras, yeni bir vizyonla eğitime kazandırılıyor.

Bu önemli dönüşümün başlangıcı niteliğindeki temel atma töreni; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ve Fatih KaymakamıCafer Sarılı’nın katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar yalnızca bir yapının restorasyonu değil, aynı zamanda kültürel sürekliliğin ihyası anlamına gelen bu adımın önemine vurgu yaptılar.

Başkan Turan törende yaptığı konuşmada, İstanbul’un tarihî dokusuna sahip çıkmanın yalnızca geçmişe duyulan bir saygı değil, aynı zamanda geleceğe bırakılan en değerli miras olduğunu belirtti. Başkan Turan, “Bugün burada, şehrimizin hafızasında müstesna bir yere sahip olan Unkapanı Değirmeni’nin yeniden ihyasına şahitlik ediyoruz. Bu yapı, İbn Haldun Üniversitesi çatısı altında bir eğitim mekanına dönüşerek yalnızca taşlarını değil, ruhunu da geleceğe taşıyacak. Bu değerli projenin İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum,” dedi.

Bakan Ersoy ise konuşmasında, endüstri mirası kavramının altını çizerek “Şehirlerin hafızasını oluşturan yapılar, yalnızca estetik değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayatın da tanıklarıdır. Unkapanı Değirmeni’nin eğitim yapısı olarak yeniden işlevlendirilmesi, İstanbul’un geçmişteki üretim kültürünü, geleceğin bilgi üretim süreçleriyle buluşturuyor. Bu, yalnızca bir restorasyon değil; bir kimlik ve hafıza projesidir,” ifadelerini kullandı.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ise, projeyi “İstanbul’un yaşayan mirasına atılmış kıymetli bir imza” olarak değerlendirdi. Demir, bu tür çalışmaların şehir kimliğini güçlendirdiğini ve toplumun farklı kesimlerini tarihî değerler etrafında bir araya getirdiğini belirtti.

Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı da konuşmasında, ilçenin tarihî yapılarla örülü kimliğine dikkat çekerek “Fatih’in her köşesi geçmişin izleriyle doludur. Bugün burada attığımız bu adım, geçmişin mirasını korurken, aynı zamanda gençlerimizin yararlanacağı yeni imkânların kapısını aralıyor,” dedi.

Tarihî Unkapanı Değirmeni’nin eğitim yapısı olarak yeniden işlevlendirilmesi, endüstri mirasının korunmasının ötesinde bir anlam taşıyor. Bu yapı, bir dönemin üretim mekanı iken bugün bilgi üretiminin adresi olacak. Taş duvarları arasında artık buğday öğütülmeyecek, fakat fikirler, projeler ve akademik çalışmalar üretilecek. Böylece geçmişin “ekmek kapısı” olan Unkapanı, geleceğin “ilim kapısı”na dönüşecek.

Uzmanlar bu projeyi, kültürel sürekliliğin güçlü bir örneği olarak yorumluyor. Çünkü İstanbul gibi tarihî bir şehirde, mekanların yeni işlevlerle yaşatılması hem kentsel kimliği diri tutuyor hem de toplumsal belleği genç kuşaklarla buluşturuyor. Unkapanı Değirmeni’nin dönüşümü, İstanbul’un geçmişten geleceğe kesintisiz bir yolculuk sürdürebilme iradesinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Böylece, yüzyıllar boyunca kentin gıda ihtiyacını karşılayan bu tarihî yapı, artık fikirlerin, bilginin ve eğitimin harmanlandığı bir merkez olarak İstanbul’a hizmet edecek.