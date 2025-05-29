1. Lig'de Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği kritik finalde, Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor, kozlarını Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda paylaştı. Bandırmaspor'u 3-1 yenen Fatih Karagümrük Spor bir yıl sonra tekrar 1. Lige yükselmeyi başardı.

Kulüp Başkanı Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: "Biz geçen sene küme düşmedik. Küme düşürüldük. Düşüren insanlara 'Biz hancıyız. Siz yolcusunuz' dedim. Biz mutlaka kendi işimizi görürüz ama siz ne olursunuz dedim.' Maddi ve manevi ağır hasar verdiler. Hasarları kapatırız." dedi.

KARAGÜMRÜK İKİNCİ KEZ SÜPER LİG PEŞİNDE

Fatih Karagümrük, 2019-2020 sezonunda Süper Lig'e yükselip dört sezon boyunca en üst seviyede mücadele etmişti. Geçtiğimiz yıl yeniden 1. Lig'e düşen kırmızı-siyahlılar, sadece bir sezonluk aranın ardından Süper Lig'e dönüş hedefiyle sahaya çıktı.

KARAGÜMRÜK DOĞRUDAN FİNALE YÜKSELDİ

Normal sezonu 66 puanla üçüncü sırada tamamlayan Karagümrük, doğrudan finale yükselerek play-off'taki rakibini beklemeye başlamıştı. Son hafta Iğdır FK karşısında alınan 2-1'lik galibiyet, İstanbul ekibini doğrudan final biletine taşıdı.

BANDIRMA, ERZURUM VE BOLU'YU ELEYEREK FİNALE ÇIKTI

Bandırmaspor ise play-off maratonunda zorlu bir yol izledi. Sezonu 64 puanla beşinci sırada kapatan Balıkesir temsilcisi, ilk turda Erzurumspor FK’yı 2-0'la geçtikten sonra yarı finalde Boluspor'u deplasmanda 4-1, evinde ise 1-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

BANDIRMA TARİH YAZMAK İSTEDİ

Bandırmaspor ise tarihinin en büyük başarısına ulaşmak için mücadele ediyor. 2021-2022 sezonunda İstanbulspor’a play-off finalinde kaybeden Bandırma ekibi, bu kez Süper Lig’e ilk kez adım atmak istedi.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

Karşılaşma, henüz ilk dakikalarda tribünlerden sahaya atılan yabancı cisimler nedeniyle kısa bir süreliğine durdu. Hakem, güvenlik önlemleri alındıktan sonra oyunu yaklaşık 2 dakikalık aranın ardından yeniden başlattı.

Bandırmaspor, 19. dakikada köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Topla buluşan Loïs Diony’nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş, kale direğinin dibinden auta çıktı.

25. dakikada Fatih Karagümrük, Göktan Gürpüz ile etkili geldi. Genç oyuncunun ceza sahası dışından gönderdiği şutta, savunmadan seken top üst direğe çarparak kornere gitti ve tribünleri heyecanlandırdı.

BANDIRMASPOR, HİKMET ÇİFTÇİ İLE ÖNE GEÇTİ TEK GOLLE KALDI

Karşılaşmanın 37. dakikasında Bandırmaspor, skorda dengeyi bozdu. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hikmet Çiftçi, kalecinin üzerinden topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının bitimine saniyeler kala Göktan Gürpüz, bir kez daha sahneye çıktı. Kullanılan serbest vuruşta düzgün bir vuruş yapan genç oyuncunun şutu az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

Dev mücadelede ilk 45 dakika, Bandırmaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇI UZATMAYA GÖTÜREN KARAGÜMRÜK, HEDEFİNE ULAŞTI

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Karagümrük, 46. dakikada skoru dengeledi. Sağ kanattan gelişen organize atakta Talha Ülvan’ın yerden gönderdiği ortaya iyi hareketlenen Wesley, uygun pozisyonda dokunuşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu: 1-1.

62. dakikada Bandırmaspor yeniden öne geçme fırsatı yakaladı. Sitoe'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş, direğin hemen yanından auta çıktı.

90+4. dakikada Bandırmaspor’un tehlikeli atağında M.Dovedan'ın şutunu kaleci Furkan Bekleviç soğukkanlılıkla kontrol etti. Bu pozisyon, normal sürenin son anlarına damgasını vurdu.

Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve müsabaka uzatmalara taşındı.

KARAGÜMRÜKSPOR UZATMADA ATTIĞI 2 GOLLE YENİDEN SÜPER LİG'DE

Uzatma dakikalarında ise sahada adeta Karagümrük rüzgârı esti. 91. dakikada kazanılan serbest vuruşta Çağtay Kurukalıp'ın ceza alanına gönderdiği ortada Atakan Rıdvan Çankaya kafayla topu ağlara yollayarak takımını öne geçirdi: 2-1.

İlk uzatma devresinin sonunda, 105. dakikada sahneye bu kez Ahmet Sivri çıktı. Ceza sahası dışından şık bir vuruşla farkı ikiye çıkaran Sivri, skoru 3-1’e taşıdı ve Karagümrük’ü rahatlattı.

Maçın geri kalan dakikalarında skor değişmedi ve Solwie Energy Fatih Karagümrük, mücadeleyi 3-1 kazanarak Süper Lig’e yeniden “merhaba” dedi.

KARAGÜMRÜk'TE YER YERİNDEN OYNADI

Karşılaşmanın ardından Karagümrük semtinde büyük bir sevinç yaşandı. Maçın bitmesiyle birlikte sokaklar doldu, meşaleler yakıldı, marşlar söylendi. Karagümrük Meydanı’nda toplanan kalabalık bayraklarla, tezahüratlarla ve konvoylarla takımlarının Süper Lig’e yükselmesini kutladı. Kutlamalar kısa sürede semtin dört bir yanına yayıldı. Gençler sokak aralarında kortejler oluşturdu, araçlardan kornalarla destek verildi, evlerin balkonları bayraklarla süslendi.

Bu kutlamalar sadece coşkulu değil; aynı zamanda mahalle hafızasının da canlandığı bir toplumsal buluşmaya dönüştü. Yaşlılar geçmişteki Karagümrük takımlarını anlatırken çocuklar ellerinde bayraklarla sevinç gösterilerine katıldı. Mahalle esnafı ise dükkanlarının önünden kutlamalara dahil olarak bu başarıya ortak oldu.

BELEDİYE BAŞYKANI ERGUN TURAN'DA KUTLAMALARA KATILDI

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da bu anlamlı gecede Karagümrük Meydanı’ndaki kutlamalara katıldı. Semt halkıyla birlikte marşlara eşlik eden Başkan Turan, yaptığı açıklamada Karagümrük’ün Süper Lig’e yükselişinin yalnızca bir spor başarısı olmadığını vurguladı.

“Bugün burada tanıklık ettiğimiz şey sadece bir galibiyet değildir. Bu; Karagümrük semtinin hafızasında yer etmiş, yıllardır sahip çıkılan bir kimliğin, birlikte yaşama kültürünün yeniden görünür olmasıdır. Sahadaki emeğin yanında, semtin bu başarıya verdiği sahiplenme duygusu çok kıymetli. Bu galibiyetin gerçek sahibi tüm Karagümrük halkıdır,” ifadelerini kullandı.

Başkan Turan’ın konuşması meydanda toplanan kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı. Açıklamanın ardından kutlamalar gece boyunca sürdü. Araç konvoyları semtin sokaklarında tur atarken vatandaşlar birbirlerini tebrik etti. Bazı aileler çocuklarıyla birlikte kutlamalara katıldı; semtte adeta bir bayram havası oluştu.

Fatih Karagümrük’ün Süper Lig’e dönüşü özellikle gençler için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Uzun yıllardır Karagümrük altyapısında yetişen birçok genç futbolcunun bu başarıdan etkilenerek profesyonel kariyerlerine yön vermesi bekleniyor. Kulübün altyapısına olan ilginin artması semtte spora olan bağlılığı da daha da güçlendirecek gibi görünüyor.

Tarihî Karagümrük semti bu zaferle birlikte yalnızca bir futbol başarısını değil; sokakta, balkonda, çay ocaklarında, anılarda ve insanların yüreklerinde kazanılan bir değeri kutladı. Bu zafer semtin belleğinde yıllardır taşınan kimliğin yeniden canlanmasını sağladı.

Fatih Karagümrük artık yeniden Süper Lig’de. Ancak bundan daha önemlisi semtin kendine olan inancını, birlik duygusunu ve aidiyetini bir kez daha hatırlamış olması. Bu başarı mahalle dayanışmasının, sadakatin ve tarih bilincinin modern futbolda hâlâ anlam taşıdığını bir kez daha ortaya koydu.