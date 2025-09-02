Fatih Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki okulların ihtiyaçlarını karşılamak ve öğrencilerin daha sağlıklı, güvenli ortamlarda eğitim görmesini sağlamak amacıyla kapsamlı bir hazırlık programı yürüttü. Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul aile birlikleriyle iş birliği içinde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde hem fiziki şartlar iyileştirildi hem de hijyen tedbirleri artırıldı.

Okullarda Tadilat ve Yenileme

Fatih genelindeki tüm okullarda çalışmalar yürütülürken, Mehmet Akif Ortaokulu’nda parke döşemeleri yenilenirken, Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde tesisat ve kapı motoru tadilatları yapıldı. Neslişah Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi’nde spor salonu ve wc tadilatları tamamlandı. Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Fethiye İmam Hatip Ortaokulu’nda çatı yenilemeleri gerçekleştirildi.

Oruç Gazi Ortaokulu’na güvenlik kamerası sistemi kurulurken, Ulubatlı Hasan İlkokulu’na güvenlik kabini kazandırıldı. Gelenbevi Anadolu Lisesi’nin spor salonu aydınlatma arızası giderildi, Melek Hatun İlkokulu’nda bayrak direkleri boyandı, Engin Sever Anaokulu’nda ise tesisat ve seramik işleri tamamlandı.

Hijyen Çalışmalarıyla Güvenli Ortam

Fatih Belediyesi İlaçlama Birimi tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 3 anaokulu, 31 ilkokul, 27 ortaokul, 27 lise ve 5 özel eğitim okulunda ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulamaları başlatıldı. Bu çalışmalarla öğrencilerin hijyenik ortamlarda eğitim görmeleri sağlandı.

Spor Alanları ve Kent Mobilyaları Yenileniyor

Darüşşafaka İmam Hatip Lisesi’nde basketbol ve halı saha yapımı, Çapa Fen Lisesi’nde ise halı saha ve basketbol sahası inşaatları tamamlanmak üzere. Ayrıca, ilçe genelindeki okullarda basketbol potalarının bakım ve onarımı düzenli olarak yapılıyor. Eski ve yeni tüm okullarda kent mobilyalarının bakım ve yenilenmesi periyodik olarak sürdürülüyor.

Başkan Turan: “Okullarımızı Yeni Eğitim Yılına Hazırlıyoruz”

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Çocuklarımızın daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim almalarını istiyoruz” diyerek çalışmalar hakkında şunları belirtti.



“Kaymakamlığımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okul aile birliklerimizle yakın iş birliği içinde okullarımızı yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlıyoruz. Fiziki şartları iyileştiriyor, hijyen ve güvenlik önlemlerini artırıyoruz. Spor alanlarından kent mobilyalarına kadar her detayı düşünerek öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Çocuklarımızın daha sağlıklı, güvenli ve modern ortamlarda eğitim alması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”